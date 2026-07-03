Θεσσαλονίκη: Επιχείρησε να χτυπήσει με λουρί σκύλου την 9χρονη ανιψιά του - Συνελήφθη 43χρονος

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε, χθες το απόγευμα
Την 9χρονη ανιψιά του αποπειράθηκε να χτυπήσει με λουρί σκύλου 43χρονος, σε πάρκο της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε, χθες το απόγευμα, και καταγγέλθηκε στις Αρχές.
Αποτέλεσμα ήταν να συλληφθεί ο 43χρονος από αστυνομικούς του Α.Τ. Καλαμαριάς και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.
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