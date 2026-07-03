Harris the Events και Destination Weddings, ακαταμάχητα σκηνικά σε Ελλάδα και εξωτερικό

Ενα success story made in Patras το οποίο απογειώνεται και εκτός τοπικών συνόρων! Με κυρίαρχα εφόδια τον επαγγελματισμό και τις φρέσκες ιδέες, η ονομαστή Harris The Events ξεπέρασε τα τοπικά σύνορα και πλέον διοργανώνει κορυφαίους γάμους, βαπτίσεις και εταιρικά events σε κάθε γωνιά της επικράτειας.

Η πόλη μας, η Πάτρα αποτέλεσε το σημείο εκκίνησης και το θεμέλιο της επιτυχίας. Εδώ, η εταιρεία άφησε για πρώτη φορά ανεξίτηλο το στίγμα της στην ποιότητα των γαμήλιων εκδηλώσεων. Ο αγαπητός συμπολίτης και founder Χάρης Παναγόπουλος υπογραμμίζει άλλωστε πως «Δεν ξεχνάμε ποτέ τη βάση μας». Παρά τη μεγάλη πανελλαδική αναγνώριση και το γεγονός ότι εξυπηρετεί ζευγάρια ακόμη και από το εξωτερικό (π.χ. Καλιφόρνια), η καρδιά και οι σταθεροί δεσμοί της εταιρείας παραμένουν πάντα δεμένοι με την αφετηρία της.