Harris the Events και Destination Weddings, ακαταμάχητα σκηνικά σε Ελλάδα και εξωτερικό

Με αφετηρία την Πάτρα η καθιερωμένη εταιρεία του Χάρη Παναγόπουλου επιτυγχάνει αλματώδη εξέλιξη
Ενα success story made in Patras το οποίο απογειώνεται και εκτός τοπικών συνόρων! Με κυρίαρχα εφόδια τον επαγγελματισμό και τις φρέσκες ιδέες, η ονομαστή Harris The Events ξεπέρασε τα τοπικά σύνορα και πλέον διοργανώνει κορυφαίους γάμους, βαπτίσεις και εταιρικά events σε κάθε γωνιά της επικράτειας.
Η πόλη μας, η Πάτρα αποτέλεσε το σημείο εκκίνησης και το θεμέλιο της επιτυχίας. Εδώ, η εταιρεία άφησε για πρώτη φορά ανεξίτηλο το στίγμα της στην ποιότητα των γαμήλιων εκδηλώσεων. Ο αγαπητός συμπολίτης και founder Χάρης Παναγόπουλος υπογραμμίζει άλλωστε πως «Δεν ξεχνάμε ποτέ τη βάση μας». Παρά τη μεγάλη πανελλαδική αναγνώριση και το γεγονός ότι εξυπηρετεί ζευγάρια ακόμη και από το εξωτερικό (π.χ. Καλιφόρνια), η καρδιά και οι σταθεροί δεσμοί της εταιρείας παραμένουν πάντα δεμένοι με την αφετηρία της.
Πλέον η περιζήτητη Harris The Events ειδικεύεται στη δημιουργία αυθεντικών σκηνικών σε signature προορισμούς, συνδέοντας τις μεγάλες στιγμές της ζωής με τοπία που κόβουν την ανάσα. Η γεωγραφική εμβέλεια της εταιρείας αποτυπώνεται στα μοναδικά concepts, σε τοποθεσίες όπως η Μάνη, η Κέρκυρα, η Σκόπελος, η Μήλος, η Σίφνος, η Σύρος, η Σαντορίνη.
Η φετινή σεζόν επιβεβαίωσε με τον πιο πανηγυρικό τρόπο ότι τα destination weddings είναι το απόλυτο highlight της εταιρείας, με άκρως επιτυχημένα events στα ελληνικά νησιά και την περιφέρεια. Η εμπιστοσύνη που εμπνέει η ομάδα επιτρέπει σε ζευγάρια από όλο τον κόσμο να οργανώσουν το γάμο τους στην Ελλάδα χωρίς άγχος, μέσω ενός άρτιου, ολοκληρωμένου δικτύου σημαντικών συνεργατών.
Με τον πήχη της αισθητικής και της δημιουργικότητας να ανεβαίνει συνεχώς, το calendar για τη νέα χρονιά γεμίζει ήδη με ακόμα πιο απαιτητικά, πρωτοποριακά και high-end projects. Το άοκνο επαγγελματικό team ανυπομονεί κάθε φορά για το επόμενο επίτευγμα!
*Φωτογραφίες credits: George Stravolemos, Christos Manioros, Nick Tsakanikas.
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