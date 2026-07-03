Άνω Αλισσός: Ο λάκκος που έγινε εφιάλτης! Ένα χρόνο μετά, τα νερά μπήκαν στην αυλή- Μούχλα και σμήνη σφηκών, ο νέος κίνδυνος- ΦΩΤΟ

Ένα χρόνο μετά την πρώτη καταγγελία, μια οικογένεια στον Άνω Αλισσό της Δυτικής Αχαΐας ζει πλέον με ένα πρόβλημα που δεν έχει απλώς παραμείνει, αλλά έχει επιδεινωθεί σημαντικά.

Η λακκούβα, όπως είχε γράψει το thebest.gr στον χωμάτινο δρόμο δίπλα στο σπίτι τους, που από την αρχή είχε μεγάλο βάθος και συγκέντρωνε τρεχούμενα νερά, εξακολουθεί να υπάρχει χωρίς καμία παρέμβαση. Και όπως δείχνει η εξέλιξη, ο χρόνος δεν λειτούργησε υπέρ τους.

Αυτό που πριν από ένα χρόνο ήταν φόβος, σήμερα είναι πραγματικότητα. Τα νερά που συγκεντρώνονταν έχουν πλέον βρει τον δρόμο τους μέσα στην ίδια την αυλή της οικογένειας. Η καθίζηση του εδάφους φαίνεται να έχει προχωρήσει, με αποτέλεσμα η υγρασία να μην περιορίζεται πια στον δρόμο, αλλά να εισχωρεί στον χώρο του σπιτιού.

Μούχλα και σμήνη σφηκών, ένας νέος κίνδυνος

Η παρατεταμένη υγρασία έχει δημιουργήσει συνθήκες που πηγαίνουν πέρα από το αρχικό πρόβλημα της καθίζησης. Στο σημείο έχει αναπτυχθεί μούχλα, και εκεί, όπως αναφέρει η οικογένεια, έχουν αρχίσει να συγκεντρώνονται δεκάδες σφήκες. Ένα πρόβλημα υποδομής έχει έτσι μετατραπεί και σε ζήτημα υγείας και ασφάλειας, καθώς η παρουσία τους κοντά στο σπίτι δημιουργεί καθημερινό κίνδυνο.

Ο φόβος για τη μάντρα παραμένει

Παράλληλα, η ανησυχία για τη σταθερότητα της μάντρας που περιφράσσει το σπίτι δεν έχει εκλείψει, αντίθετα, φαίνεται να έχει ενταθεί. Η συνεχής διάβρωση του εδάφους λόγω των νερών αυξάνει τον κίνδυνο κατάρρευσης, κάτι που θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες τόσο για την ίδια την οικογένεια όσο και για τα διερχόμενα οχήματα και τους γείτονες.

Μια οικογένεια που περιμένει

Πίσω από τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προβλήματος, βρίσκεται μια οικογένεια που περιμένει, εδώ και ένα χρόνο, μια λύση που δεν έρχεται. Ζουν πλέον με τη μούχλα, τις σφήκες και τον φόβο ότι κάτι χειρότερο μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή. Το αίτημά τους παραμένει το ίδιο. Αμεση παρέμβαση του Δήμου Δυτικής Αχαΐας για το κλείσιμο της λακκούβας και την ασφαλτόστρωση του δρόμου, πριν η κατάσταση οδηγήσει σε κάτι μη αναστρέψιμο.