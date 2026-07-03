Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ιόνια Οδό από Δευτέρα 6 Ιουλίου

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν στον αυτοκινητόδρομο «Ιόνια Οδός» με σκοπό την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού.

Συγκεκριμένα, από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 23:00 έως και την Τρίτη 7 Ιουλίου 2026 στις 06:00, θα ισχύει ολικός αποκλεισμός του κλάδου εξόδου του Ανισόπεδου Κόμβου (Α/Κ) Αγρινίου Νότιου (Χαλικίου-51,464ο χλμ.), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ιωάννινα.

Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και στο ίδιο ρεύμα κυκλοφορίας, η έξοδος των οχημάτων από τον αυτοκινητόδρομο για τον συγκεκριμένο κόμβο, θα γίνεται μέσω του Α/Κ Μεσολογγίου (31,822ο χλμ.), του Α/Κ Αγίου Ηλία (55,565ο χλμ.) και του Α/Κ Αγγελοκάστρου (59,917ο χλμ.).

Επίσης, από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 07:00 έως και τη Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026 στις 18:00 και καθ’ όλο το 24ωρο, θα ισχύει αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) από το 174,9ο χλμ. έως και το 178,5ο χλμ., στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ιωάννινα. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.