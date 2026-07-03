Τσίπρας: Η κυβέρνηση να σταματήσει να δίνει λευκή επιταγή στον Τραμπ

Την ανάγκη η Ελλάδα να ακολουθήσει μια πιο ισορροπημένη εξωτερική πολιτική απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και να σταματήσει να λειτουργεί με όρους «λευκής επιταγής» προς την Ουάσιγκτον, υπογραμμίζει ο αρχηγός της ΕΛ.Α.Σ Αλέξης Τσίπρας, σε συνέντευξή του στο POLITICO.

Ο πρώην πρωθυπουργός κατηγορεί την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι έχει προχωρήσει σε υπερβολικές παραχωρήσεις προς τις ΗΠΑ, επισημαίνοντας ότι οι στρατηγικές σχέσεις των δύο χωρών πρέπει να στηρίζονται στην αρχή του αμοιβαίου οφέλους και όχι σε μονομερείς δεσμεύσεις.

«Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις έχουν στρατηγικό χαρακτήρα και πρέπει να διέπονται από την αρχή του αμοιβαίου οφέλους. Η κυβέρνηση ακολουθεί μια πολιτική “λευκής επιταγής” και αυτό δεν εξυπηρετεί τα εθνικά μας συμφέροντα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο Αλέξης Τσίπρας υποστηρίζει ακόμη ότι η χρήση των αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην Ελλάδα θα πρέπει να υπηρετεί πρωτίστως την ασφάλεια της χώρας και όχι αποκλειστικά τις επιχειρησιακές ανάγκες των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Το ζήτημα αυτό αναδείχθηκε με ιδιαίτερη ένταση κατά τη διάρκεια του πρόσφατου πολέμου στο Ιράν. Είδαμε ποια ήταν η αντίδραση του Έλληνα πρωθυπουργού και ποια εκείνη του Ισπανού πρωθυπουργού», σημειώνει.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Αλέξης Τσίπρας θεωρεί ότι η Αθήνα θα πρέπει να διατηρεί μεγαλύτερη απόσταση από το κίνημα MAGA του Ντόναλντ Τραμπ, σε μια περίοδο που αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις επιχειρούν να επαναπροσδιορίσουν τις σχέσεις τους με την Ουάσινγκτον.

Παράλληλα, παρουσιάζει τις βασικές προτεραιότητες του πολιτικού του σχεδίου για την Ευρώπη, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της πολιτικής συνοχής, στη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων και στη δημιουργία νέων ίδιων πόρων για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Η κοινωνική συνοχή πρέπει να ενισχυθεί και οι ίδιοι πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να αυξηθούν. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει η πολιτική βούληση για τη φορολόγηση των πολυεθνικών εταιρειών, καθώς και των εκπομπών άνθρακα», δηλώνει.

Παράλληλα, εμφανίζεται θετικός στην αύξηση των αμυντικών δαπανών της Ευρώπης, προειδοποιώντας ωστόσο ότι αυτή δεν πρέπει να οδηγήσει σε αποδυνάμωση του κοινωνικού κράτους.

«Αν συμβεί αυτό, σε λίγα χρόνια θα βρεθούμε με μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θα είναι ισχυρότερη αμυντικά, αλλά θα κυβερνάται από ακροδεξιές κυβερνήσεις», τονίζει.

«Ο αόρατος φόρος της διαφθοράς»

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει ο Αλέξης Τσίπρας και στην κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, υποστηρίζοντας ότι οι πολίτες επιβαρύνονται όχι μόνο από το αυξημένο κόστος ζωής αλλά και από το κόστος της διαφθοράς.

Επικαλούμενος δημοσκοπικά στοιχεία, αναφέρει ότι η πλειονότητα των πολιτών επιθυμεί πολιτική αλλαγή, ενώ θεωρεί τη διαφθορά ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της χώρας.

«Η εικόνα δεν είναι θετική για την κυβέρνηση, αλλά είναι μάλλον αρνητική για την αντιπολίτευση, και γι’ αυτό δημιουργήθηκε η ΕΛ.Α.Σ.», αναφέρει, εξηγώντας την απόφασή του να ιδρύσει νέο πολιτικό φορέα.

Ο πρώην πρωθυπουργός κάνει λόγο για έναν «αόρατο φόρο της διαφθοράς», ο οποίος, όπως υποστηρίζει, στερεί πολύτιμους πόρους από την κοινωνική πολιτική.

«Έχουμε τον αόρατο φόρο της διαφθοράς — και τον αποκαλώ φόρο, επειδή πιστεύω ότι το κόστος των εκτεταμένων και πρωτοφανών επιπέδων διαφθοράς στην Ελλάδα είναι τόσο μεγάλο, ώστε στερεί πόρους από την κοινωνική πολιτική», δηλώνει.

Και προσθέτει:

«Κάθε ευρώ που χάνεται μέσω απευθείας αναθέσεων σε δημόσιους διαγωνισμούς και μέσω της υπεξαίρεσης ευρωπαϊκών κονδυλίων είναι ένα ευρώ που λείπει από τα δημόσια σχολεία, τους μισθούς των εκπαιδευτικών, τα δημόσια νοσοκομεία και τις αμοιβές των νοσηλευτών.»

Η απάντηση για το 2015

Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρεται και στην περίοδο της διακυβέρνησής του, υποστηρίζοντας ότι η δημόσια συζήτηση εξακολουθεί να επικεντρώνεται αποκλειστικά στους πρώτους μήνες του 2015, παραβλέποντας όσα ακολούθησαν μέχρι την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια.

«Γίνεται μια προσπάθεια να επικεντρώνεται η συζήτηση μόνο στους πρώτους έξι μήνες της διακυβέρνησης, από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο του 2015. Όμως υπάρχει και η περίοδος πριν και μετά. Η χώρα δεν μπήκε στην κρίση εξαιτίας των δικών μας πολιτικών… Καταλήξαμε σε μια δύσκολη συμφωνία, μέσα από συγκρούσεις και εντάσεις, αλλά βάλαμε τέλος στα μνημόνια, αποκαταστήσαμε την αξιοπιστία της οικονομίας και πετύχαμε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης», καταλήγει.