Summer School 2026: Μία συναρπαστική εμπειρία για 140 μαθητές!

Πιο συγκεκριμένα οι μαθητές συμμετείχαν στα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών:

Με εξαιρετική επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα προγράμματα των Θερινών Σχολείων που διοργανώθηκαν για ενδέκατη χρονιά από το Αρσάκειο Λύκειο Πατρών σε συνεργασία με Εργαστήρια Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών. Στο φετινό summer school, που διοργανώθηκε από 22 έως 26 Ιουνίου 2026, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα των επιστημών και της τεχνολογίας και να αποκτήσουν τα κατάλληλα και ασφαλή κριτήρια για τις μελλοντικές τους επιλογές.

3. Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής (CEID) και Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών του Πανεπιστημίου Πατρών. Εργαστήρια: “Ποιότητας Λογισμικού και Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή” και Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών (ΕΣΜ)

· Ομάδες Επιστημών του Σύμπαντος και Θεωρητικής Φυσικής - Υπεύθυνοι καθηγητές: Χάρης Αναστόπουλος, Θεόδωρος Παπανικολάου και Δημήτριος Ζωάκος

Νικολέττα Κόρκα Ε.ΔΙ.Π. Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. & Ευθυμία Σταυρογιαννοπούλου, Συνεργαζόμενο Μέλος Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Πανεπιστημίου Πατρών. Νικολίτσα Γλαράκη, Υποψήφια Διδάκτωρ Κλασικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πατρών. Θεοδώρα Πυλαρινού, Υποψήφια Διδάκτωρ Κλασικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πατρών. Ζάφη Παπαδοπούλου, ΕΔΙΠ της Ειδίκευσης Γλωσσολογίας, Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πατρών. Βασίλης Νταής, Διδάκτωρ Μεσαιωνικής και Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Σπύρος Ράγκος, Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας και Φιλοσοφίας, Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πατρών.

Οι εκπαιδευτικοί που είχαν την ευθύνη υλοποίησης του προγράμματος από την πλευρά των Αρσακείων Σχολείων ήταν:

Το Θερινό Σχολείο με τη ματιά των μαθητών:

«Άρτια οργανωμένο πρόγραμμα με επαρκή επεξήγηση. Ενδιαφέρον θέματα, αναγκαία στις επόμενες τάξεις»

«υπέροχα , 10/10 μπράβο, μπράβο»

«Συνέβαλλε καθοριστικά στον προσανατολισμό μου σε αυτό τον τομέα»

«Ήταν πολύ ενδιαφέρον αλλά κάποιες μέρες ήταν πολύ κουραστικά γιατί κάναμε παραπάνω από δύο ώρες διάλεξη , χωρίς διάλειμμα και λόγω του προχωρημένου επιπέδου των θεμάτων που συζητάγαμε δεν μπορούσαν οι καθηγητές να απαντήσουν στις ερωτήσεις μας έτσι πολλά πράγματα δεν τα μάθαμε σε βάθος αλλά πήραμε μια γενική ιδέα»

«Η διάρκεια του προγράμματος να ήταν μια εβδομάδα παραπάνω»

«Να ήταν 2 εβδομάδες και όχι 1 για να έχουμε περισσότερο χρόνο να αφομοιώσουμε και να δούμε πράγματά»

«Πολύ καλό, άξιζε θα προσπαθήσω να έρθω και του χρόνου»

«Ήταν μια εντυπωσιακή εμπειρία! Θα έρθω και του χρόνου»

«Μου άρεσε αρκετά και έμαθα καινούργιες γνώσεις»

«Τα μαθήματα ήταν αρκετά ενδιαφέρον και μου άρεσαν τα πειράματα»

«Καλή οργάνωση, περίμενα κάτι πιο παραστατικό στη σχολή θεωρητικών σπουδών, θα έπρεπε ίσως να υπάρχει περισσότερη συσχέτιση με το πρόγραμμα σπουδών και την επαγγελματική αποκατάσταση του κάθε τμημάτων»

«Ο κύκλος σπουδών ήταν προσανατολισμένος στα ενδιαφέροντα μου με αποτέλεσμα να μείνω πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Οι διδάσκοντες υπήρξαν καθηγητικοί και πολύ ενημερωμένοι για τις τρέχουσες εξελίξεις στον τομέα των φυσικών επιστημών»

«Με εντυπωσίασε ο 3D εκτυπωτής μετάλλων. Θα ήθελα να ξέρω από την πρώτη μέρα το πρόγραμμα της εβδομάδας. Θα ήθελα 1 διάλειμμα 10 λεπτών ενδιάμεσα»

«Πολύ ωραίο κλίμα. Πολύ ωραίο πρόγραμμα»

Η Διεύθυνση του Αρσακείου Λυκείου Πατρών συγχαίρει τους μαθητές για τη συμμετοχή τους και εκφράζει τις πιο θερμές ευχαριστίες προς τους καθηγητές του Πανεπιστημίου Πατρών και τους συνεργάτες τους για τη συνεργασία και την επιτυχή ολοκλήρωση του Summer School καθώς και προς τους εκπαιδευτικούς του Αρσακείου Λυκείου Πατρών για την καθοδήγηση των μαθητών.

Από τη Διεύθυνση