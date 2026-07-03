Summer School 2026: Μία συναρπαστική εμπειρία για 140 μαθητές!

Συμμετοχές από Δημόσια και Ιδιωτικά Σχολεία της Ελλάδας!!
Με εξαιρετική επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα προγράμματα των Θερινών Σχολείων που διοργανώθηκαν για ενδέκατη χρονιά από το Αρσάκειο Λύκειο Πατρών σε συνεργασία με Εργαστήρια Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών. Στο φετινό summer school, που διοργανώθηκε από 22 έως 26 Ιουνίου 2026, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα των επιστημών και της τεχνολογίας και να αποκτήσουν τα κατάλληλα και ασφαλή κριτήρια για τις μελλοντικές τους επιλογές.
Πιο συγκεκριμένα οι μαθητές συμμετείχαν στα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών:
1. Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών
Εργαστήριο Συστημάτων Παραγωγής & Αυτοματισμού (LMS)
Υπεύθυνος Καθηγητής Θερινού Προγράμματος: Δημήτριος Μούρτζης.
2. Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών
Υπεύθυνοι Καθηγητές Θερινού Προγράμματος: Γεώργιος A. Σπυρούλιας, Φωτεινή Λάμαρη
3. Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής (CEID) και Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών του Πανεπιστημίου Πατρών. Εργαστήρια: “Ποιότητας Λογισμικού και Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή” και Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών (ΕΣΜ)
Υπεύθυνοι Καθηγητές Θερινού Προγράμματος: Μιχαήλ Ξένος, Άγγελος Φιλιππάτος Παντελής Νικολακόπουλος.
4. Σχολή Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών
Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας
Υπεύθυνοι Καθηγητές Θερινού Προγράμματος: Ζωή Λυγερού, Βασίλης Ρούκος, Ιωάννης Δρόσος
5. Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών
Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γενετικής & Γενετικής Βελτίωσης
Υπεύθυνος Καθηγητής Θερινού Προγράμματος: Κωνσταντίνος Μπαταργιάς
6. Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών - Εργαστήριο: Ανόργανης Χημείας
Υπεύθυνοι Καθηγητές Θερινού Προγράμματος: Σταματάτος Θεοχάρης, Αχιλλέας Θεοχάρης
7. Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών
Εργαστήριο Βιομοριακής Δυναμικής και Μηχανικής (BioDE lab)
Υπεύθυνος Καθηγητής Θερινού Προγράμματος: Βαγγέλης Δασκαλάκης
8. Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών
· Ομάδες Επιστημών του Σύμπαντος και Θεωρητικής Φυσικής - Υπεύθυνοι καθηγητές: Χάρης Αναστόπουλος, Θεόδωρος Παπανικολάου και Δημήτριος Ζωάκος
· Ομάδα Παρατηρησιακής Αστροφυσικής - Υπεύθυνη Καθηγήτρια Θερινού Προγράμματος: Χριστοπούλου Ελευθερία-Παναγιώτα
· Εργαστήριο Πειραμάτων Επίδειξης Φυσικής: Υπ. Καθηγήτρια: Π. Καραχάλιου
Εργαστήριο Βιοφυσικής και Πολυμερών: Υπ. Καθηγητής: Νίκος Σπηλιόπουλος
9. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών
Υπεύθυνοι Καθηγητές και Υπεύθυνοι εργαστηρίων:
Φεβρωνία Νούσια, Επίκουρη Καθηγήτρια ειδίκευσης Βυζαντινών
Σπύρος Ράγκος, Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας και Φιλοσοφίας, Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πατρών.
Ιωάννα Παπαγεωργίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Πατρών.
Γιώργος Καζαντζίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Λατινικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πατρών
Κατερίνα Οικονομοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνική Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πατρών
Νικολέττα Κόρκα Ε.ΔΙ.Π. Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. & Ευθυμία Σταυρογιαννοπούλου, Συνεργαζόμενο Μέλος Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Πανεπιστημίου Πατρών.
Νικολίτσα Γλαράκη, Υποψήφια Διδάκτωρ Κλασικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πατρών.
Θεοδώρα Πυλαρινού, Υποψήφια Διδάκτωρ Κλασικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πατρών.
Ζάφη Παπαδοπούλου, ΕΔΙΠ της Ειδίκευσης Γλωσσολογίας, Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πατρών.
Βασίλης Νταής, Διδάκτωρ Μεσαιωνικής και Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
10. Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Επιστημονικοί Υπεύθυνοι :
Κωνσταντίνος Η. Κουνετάς Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Αγγελόπουλος Ελευθέριος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Λαμπρόπουλος Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής
Ιωάννης Σταματίου, Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πατρών
Εμμανουήλ Μανιούδης, Επ.Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Νικόλαος Χατζησταμούλου Επ.Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Οι εκπαιδευτικοί που είχαν την ευθύνη υλοποίησης του προγράμματος από την πλευρά των Αρσακείων Σχολείων ήταν:
Γιαννακόπουλος Νικόλαος, Ηλιοπούλου Νικολία, Ψήνας Αναστάσιος, Ζώτος Χρήστος, Ανδρωνά Σταματία, Βλαχοδημητρόπουλος Δημήτριος, Λουκόπουλος Αθανάσιος, Θεοδωρόπουλος Γεώργιος.
Το Θερινό Σχολείο με τη ματιά των μαθητών:
«Άρτια οργανωμένο πρόγραμμα με επαρκή επεξήγηση. Ενδιαφέρον θέματα, αναγκαία στις επόμενες τάξεις»
«υπέροχα , 10/10 μπράβο, μπράβο»
«Συνέβαλλε καθοριστικά στον προσανατολισμό μου σε αυτό τον τομέα»
«Ήταν πολύ ενδιαφέρον αλλά κάποιες μέρες ήταν πολύ κουραστικά γιατί κάναμε παραπάνω από δύο ώρες διάλεξη , χωρίς διάλειμμα και λόγω του προχωρημένου επιπέδου των θεμάτων που συζητάγαμε δεν μπορούσαν οι καθηγητές να απαντήσουν στις ερωτήσεις μας έτσι πολλά πράγματα δεν τα μάθαμε σε βάθος αλλά πήραμε μια γενική ιδέα»
«Η διάρκεια του προγράμματος να ήταν μια εβδομάδα παραπάνω»
«Να ήταν 2 εβδομάδες και όχι 1 για να έχουμε περισσότερο χρόνο να αφομοιώσουμε και να δούμε πράγματά»
«Πολύ καλό, άξιζε θα προσπαθήσω να έρθω και του χρόνου»
«Ήταν μια εντυπωσιακή εμπειρία! Θα έρθω και του χρόνου»
«Μου άρεσε αρκετά και έμαθα καινούργιες γνώσεις»
«Τα μαθήματα ήταν αρκετά ενδιαφέρον και μου άρεσαν τα πειράματα»
«Καλή οργάνωση, περίμενα κάτι πιο παραστατικό στη σχολή θεωρητικών σπουδών, θα έπρεπε ίσως να υπάρχει περισσότερη συσχέτιση με το πρόγραμμα σπουδών και την επαγγελματική αποκατάσταση του κάθε τμημάτων»
«Ο κύκλος σπουδών ήταν προσανατολισμένος στα ενδιαφέροντα μου με αποτέλεσμα να μείνω πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Οι διδάσκοντες υπήρξαν καθηγητικοί και πολύ ενημερωμένοι για τις τρέχουσες εξελίξεις στον τομέα των φυσικών επιστημών»
«Με εντυπωσίασε ο 3D εκτυπωτής μετάλλων. Θα ήθελα να ξέρω από την πρώτη μέρα το πρόγραμμα της εβδομάδας. Θα ήθελα 1 διάλειμμα 10 λεπτών ενδιάμεσα»
«Πολύ ωραίο κλίμα. Πολύ ωραίο πρόγραμμα»
Η Διεύθυνση του Αρσακείου Λυκείου Πατρών συγχαίρει τους μαθητές για τη συμμετοχή τους και εκφράζει τις πιο θερμές ευχαριστίες προς τους καθηγητές του Πανεπιστημίου Πατρών και τους συνεργάτες τους για τη συνεργασία και την επιτυχή ολοκλήρωση του Summer School καθώς και προς τους εκπαιδευτικούς του Αρσακείου Λυκείου Πατρών για την καθοδήγηση των μαθητών.
Από τη Διεύθυνση
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