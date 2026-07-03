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Γαλλία: Πάνω από 2.000 οι θάνατοι που αποδίδονται στο κύμα καύσωνα

Γαλλία: Πάνω από 2.000 οι θάνατοι που απ...

Τι δήλωσε σήμερα, Παρασκευή, η υπουργός Υγείας της χώρας

Η γαλλική κυβέρνηση υπολογίζει ότι κατά τη διάρκεια του καύσωνα του Ιουνίου στη χώρα προστέθηκαν 2.025 θάνατοι στις συνήθεις στατιστικές, δήλωσε σήμερα, Παρασκευή, η υπουργός Υγείας της χώρας.

Μιλώντας στο ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο TF1, η Στεφανί Ριστ είπε ότι οι υπερβολική ζέστη ευθύνεται για χιλιάδες απώλειες, και ο απολογισμός αυτός είναι μόνο προσωρινός.

 Ο αριθμός μπορεί μόνο να αυξηθεί, είπε με νόημα η Γαλλίδα υπουργός λέγοντας ότι σε τρεις εβδομάδες θα υπάρχει ένας οριστικός αριθμός.

Η ίδια επεσήμανε ότι η πλειονότητα των νεκρών ήταν ηλικία από 45 ετών και άνω και ότι σημειώθηκε αύξηση 91% στους θανάτους κατ’ οίκον στην περίοδο 25-28 Ιουνίου σε σχέση με μία εβδομάδα νωρίτερα.

Οι 2.025 πρόσθετοι νεκροί αποτελούν περίπου το 60% των θανάτων που έχουν δηλωθεί ηλεκτρονικά, εξήγησε η κα Ριστ στη γαλλική τηλεόραση, πράγμα που σημαίνει ότι ο πραγματικός αριθμός των απωλειών ενδέχεται να είναι αρκετά μεγαλύτερος καθώς ακόμη δεν έχουν καταμετρηθεί όλα τα πιστοποιητικά θανάτου που είναι σε χαρτί.

Πριν μόλις πέντε ημέρες ο απολογισμός που είχε δώσει το Παρίσι αφορούσε σε 1.000 πρόσθετους θανάτους.

Η κ. Ριστ είπε ακόμη ότι η γαλλική κυβέρνηση δίνει 100 εκατομμύρια ευρώ για την αγορά κλιματιστικών από τα νοσοκομεία και τις κλινικές, έως τον αριθμό των 30.000 κλιματιστικών μονάδων.

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#tags Γαλλία Καύσωνας
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