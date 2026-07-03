Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη λιμενάρχης μετά από καταγγελία της συζύγου του για ενδοοικογενειακή βία

Η 49χρονη γυναίκα κατήγγειλε ότι ο 50χρονος άσκησε σε βάρος της σωματική βία και έτσι η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψή του
Συνελήφθη λιμενάρχης στη Θεσσαλονίκη, μετά από καταγγελία της συζύγου του για ενδοοικογενειακή βία, όπως έγινε γνωστό σήμερα Παρασκευή (3.7.26).
Σύμφωνα με πληροφορίες, η 49χρονη γυναίκα με καταγωγή από την Βουλγαρία κατήγγειλε ότι ο 50χρονος άσκησε σε βάρος της σωματική βία και έτσι η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη προχώρησε στη σύλληψή του για ενδοοικογενειακή βία το μεσημέρι της Πέμπτης.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και θα οδηγηθεί στο ναυτοδικείο.
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