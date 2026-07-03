Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη λιμενάρχης μετά από καταγγελία της συζύγου του για ενδοοικογενειακή βία

Συνελήφθη λιμενάρχης στη Θεσσαλονίκη, μετά από καταγγελία της συζύγου του για ενδοοικογενειακή βία, όπως έγινε γνωστό σήμερα Παρασκευή (3.7.26).

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 49χρονη γυναίκα με καταγωγή από την Βουλγαρία κατήγγειλε ότι ο 50χρονος άσκησε σε βάρος της σωματική βία και έτσι η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη προχώρησε στη σύλληψή του για ενδοοικογενειακή βία το μεσημέρι της Πέμπτης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και θα οδηγηθεί στο ναυτοδικείο.