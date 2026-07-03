Ξηρόμερο: Νεκρός 42χρονος δικυκλιστής μετά από σύγκρουση με αγριογούρουνο

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (3/7) στο Ξηρόμερο, με έναν 42χρονο να χάνει τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του agriniopress.gr, ο 42χρονος οδηγούσε μοτοσυκλέτα στην επαρχιακή οδό Μύτικα – Φυτειών όταν συγκρούστηκε με αγριογούρουνο. Το τροχαίο συνέβη περί τις 1:30 σήμερα τα ξημερώματα.

Από το χτύπημα, ο 42χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Αγρινίου, όπου, δυστυχώς, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Πένθος στο Ξηρόμερο

Στο Ξηρόμερο και στη Μπαμπίνη η θλίψη είναι βαριά για την απώλεια του 42χρονου Στάθη Ζαρκαδούλα, που έχασε τη ζωή του στο μοιραίο τροχαίο.

Στην Μπαμπίνη, εκεί που συνήθιζε να πίνει τον καφέ του, το τραπέζι είναι άδειο και λίγα λουλούδια θυμίζουν την παρουσία του.

Δείτε την φωτογραφία από το μπλογκ Μπαμπίνη In: