Οδός Ουράνη: Ο «αγροτικός δρόμος» που... κρύβεται στην Έξω Αγυιά- Λακκούβες παντού - ΦΩΤΟ

Από την αρχή έως το τέλος της, η οδός Ουράνη στην Έξω Αγυιά της Πάτρας δεν θυμίζει δρόμο μέσα στον αστικό ιστό, αλλά αγροτικό δρομάκι ξεχασμένο στον χρόνο.

Το οδόστρωμα είναι γεμάτο λακκούβες σε όλο του το μήκος, ενώ σε αρκετά σημεία απουσιάζει εντελώς η άσφαλτος, αφήνοντας γυμνό χώμα και χαλίκια που δυσκολεύουν την κυκλοφορία ακόμη και με χαμηλή ταχύτητα.

Η κατάσταση αυτή δεν είναι μόνο ζήτημα ταλαιπωρίας. Οι κάτοικοι της περιοχής επισημαίνουν ζημιές σε αυτοκίνητα, όπως σπασμένες ζάντες, λάστιχα και προβλήματα ανάρτησης, εξαιτίας των λακκουβών. Ιδιαίτερα επικίνδυνη είναι η κατάσταση για τους οδηγούς δικύκλων, καθώς οι απότομες ανωμαλίες και τα χαλαρά χαλίκια αυξάνουν τον κίνδυνο ολίσθησης και πτώσης.

Ο κίνδυνος δεν περιορίζεται στις βραδινές ώρες, όταν η ανεπαρκής φωτεινή σήμανση κάνει δυσδιάκριτα τα εμπόδια. Οι κάτοικοι τονίζουν ότι τα προβλήματα είναι εξίσου έντονα και την ημέρα, καθιστώντας τον δρόμο επικίνδυνο σε όλο το 24ωρο.

Το αίτημα των κατοίκων για ασφαλτόστρωση και βελτίωση του φωτισμού παραμένει, μέχρι στιγμής, αναπάντητο.