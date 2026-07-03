Τραυματίστηκε 66χρονη στον Όλυμπο - Φωτογραφίες από τη στιγμή της διάσωσης

Μια 66χρονη πεζοπόρος ανασύρθηκε τραυματισμένη από τον Όλυμπο, έπειτα από επιχείρηση της Πυροσβεστικής και κλιμακίου ΕΜΑΚ.

ιδικότερα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το μεσημέρι της Πέμπτη, ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων για διάσωση γυναίκας σε ορειβατικό μονοπάτι κοντά στο καταφύγιο «Σπηλιος Αγαπητός»(Ζολωτας) σε υψόμετρο άνω των 2.000μ.

Επρόκειτο για 66χρονη περιπατήτρια, μέλος 4μελης ομάδας, η οποία τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας.

Μετά από κλήση στο 112, κινητοποιήθηκαν άμεσα 12 πυροσβέστες από την Π.Υ. Κατερίνης και την Π.Υ. Λιτοχώρου, καθώς και η Ορειβατική Ομάδα Έρευνας - Διάσωσης της 2ης ΕΜΑΚ.

Οι πυροσβέστες αφού εντόπισαν την τραυματισμένη, την προσέγγισαν και την μετέφεραν με χρήση φορείου, σε ασφαλές σημείο στη θέση Πριόνια, όπου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

