Γνωστός τράπερ, μοντέλο και influencers κατηγορούνται για παράνομη διαφήμιση τυχερών παιχνιδιών

Δικογραφία σε βάρος τεσσάρων γνωστών προσώπων για παράνομη διαφήμιση τυχερών παιχνιδιών από μη αδειοδοτημένους παρόχους μέσω διαδικτύου σχημάτισαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος.

Ο λόγος για έναν γνωστό τράπερ, ένα γνωστό μοντέλο-επιχειρηματία, έναν γνωστό Influencers και ακόμη ένα άτομο. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι κατηγορούμενοι φέρονται τον Ιούλιο του 2025 να προώθησαν την παράνομη διαφήμιση μέσω Instagram, εκμεταλλευόμενοι, την υψηλή του αναγνωρισιμότητά τους και το γεγονός ότι στο σύνολο όλοι τους έχουν περισσότερους από 1.720.000 ακολούθους.

Σημειώνεται ότι οι διαφημιζόμενοι ιστότοποι εντάχθηκαν στον οικείο κατάλογο (Blacklist) που τηρεί η ΕΕΕΠ, όπου, σύμφωνα με τον Νόμο, οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs) είναι υποχρεωμένοι να μην επιτρέπουν την πρόσβαση σε αυτούς, καθόσον παρέχουν μη αδειοδοτημένες υπηρεσίες τυχερών παιγνίων και στοιχηματισμού.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε για εμπορική επικοινωνία τυχερών παιγνίων που διοργανώνονται ή διεξάγονται χωρίς άδεια, ως διαφημιστές, υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Οι αλλαγές στο νομικό πλαίσιο

Στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που ψηφίστηκε πρόσφατα προβλέπεται ένα νέο πλαίσιο κανόνων και αυξημένες υποχρεώσεις ταυτοποίησης, για να διασφαλίζονται τα χρήματα των παικτών που μετέχουν νόμιμα σε στοιχηματισμό.

Για τον νόμιμο τζόγο, οι αλλαγές περιλαμβάνουν και αλλαγές στη φορολόγηση των κερδών από «λοιπά διαδικτυακά παίγνια»: διαδικτυακό πόκερ και live casino δεν θα φορολογούνται πλέον όπως τα παιγνιομηχανήματα (VLTs). Τα κέρδη που θα πιστώνονται στον ηλεκτρονικό λογαριασμό παίκτη, θα φορολογούνται αυτοτελώς ανά παικτική συνεδρία, μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού 100 ευρώ, με συντελεστή 20% (αντί 15%) για κέρδη έως 500 ευρώ και 30% (αντί 20%) για κέρδη από 500,01 ευρώ και πάνω.

Ωστόσο η πιο δραστική αλλαγή πλαισίου, αφορά στους ελέγχους στο διαδίκτυο για παράνομα στοιχήματα. Εκτός από απαγορευμένα domain, διευθύνσεις IP και συγκεκριμένα ονόματα ιστοτόπων, στη «μαύρη βίβλο» των μη αδειοδοτημένων παρόχων θα εγγράφονται ακόμα και εφαρμογές κινητών συσκευών που παρέχουν είσοδο σε υπηρεσίες τυχερών παιγνίων χωρίς άδεια. Το χτύπημα, δηλαδή, επεκτείνεται και στις mobile εφαρμογές, εκεί όπου μετακινείται πλέον μεγάλο μέρος της παράνομης δραστηριότητας.

Με τον τρόπο αυτό, η κυβέρνηση «χτίζει» ένα πυκνό πλαίσιο ελέγχου γύρω από όλη την αλυσίδα του παράνομου τζόγου: από μη αδειοδοτημένους παρόχους παιγνίων και sites που αλλάζουν συνεχώς όνομα για να ξεφύγουν από τη απαγορευμένη λίστα, μέχρι όσους τους διαφημίζουν (influencers) ή παρέχουν πρόσβαση (internet café) -ακόμα όμως και σε παρόχους internet που δεν «ρίχνουν» τις συνδέσεις σε αυτούς ή και όποιον άλλο διευκολύνει την παράνομη δραστηριότητα ‘η παρεμποδίζει τον έλεγχο των Αρχών. Συνολικά δηλαδή, δεν μένει κανένα σημείο του κυκλώματος εκτός ευθύνης.

Και για τους ίδιους τους παίκτες, όμως, προβλέπεται:

- «πάγωμα» πληρωμών από και προς παράνομες στοιχηματικές: από τη δημοσίευση του νόμου (τέλη Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου ενδεχομένως), θα απαγορεύεται στα πιστωτικά ιδρύματα και στα ιδρύματα πληρωμών που λειτουργούν στην Ελλάδα, να πραγματοποιούν πληρωμές των ποσών συμμετοχής και απόδοσης κέρδους, τα οποία απορρέουν από τη συμμετοχή σε τυχερά παίγνια, στους λογαριασμούς που τηρούν σε αυτά πάροχοι τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, εάν δεν έχουν λάβει νόμιμη άδεια. Το ίδιο θα ισχύει και για τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος που είναι εγκατεστημένα ή λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα μέσω διασυνοριακής ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

- «παρένθετοι» παίκτες: όποιος μετέχει σε παίγνια μέσω παρενθέτου φυσικού ή νομικού προσώπου, τιμωρείται με φυλάκιση έως 2 ετών και χρηματική ποινή τουλάχιστον 5.000 ευρώ. Με τις ίδιες ποινές τιμωρείται και το παρένθετο πρόσωπο, τιμωρείται δηλαδή η παραχώρηση κάρτας παίκτη σε πρόσωπα που δεν δικαιούνται να παίξουν. Ενώ, σε περίπτωση υποτροπής, η χρηματική ποινή διπλασιάζεται (τουλάχιστον 10.000 ευρώ).

Καμπάνες …. σε «κράχτες» και μεσάζοντες

Το δεύτερο μεγάλο χτύπημα αφορά την «γκρίζα διαφήμιση» και όσους προωθούν παράνομες πλατφόρμες.

Με το άρθρο 66, προβλέπεται πρόστιμο από 5.000 έως 50.000 ευρώ ανά διαπιστωμένη παράβαση για όσους, με οποιοδήποτε μέσο και τρόπο, προβαίνουν σε εμπορική επικοινωνία ή προώθηση της δυνατότητας διοργάνωσης και διεξαγωγής τυχερών παιγνίων από πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται στο νόμιμο κατάλογο ή στο Μητρώο Συνεργατών.

Η διάταξη ανοίγει τον δρόμο για ελέγχους σε influencers, social media λογαριασμούς, ιστοσελίδες, blogs, affiliate links, mobile εφαρμογές και κάθε άλλο «κανάλι» προβολής που στέλνει παίκτες σε μη αδειοδοτημένα στοιχηματικά ή καζίνο sites.

Με άλλα λόγια, όποιος μέχρι σήμερα διαφήμιζε παράνομο τζόγο πίσω από ένα story, ένα link, ένα «promo code» ή ένα δήθεν ενημερωτικό άρθρο, δεν θα μπορεί να εμφανίζεται ως απλός μεσάζων. Το νομοσχέδιο βάζει ευθύνη και στην διαφήμιση αυτών των εταιριών στοιχηματισμού, όχι μόνο στη διεξαγωγή του παιγνίου. Κι αυτό αλλάζει τη φύση των ελέγχων, γιατί χτυπά ολόκληρο το κύκλωμα που κάνει «στρατολόγηση» παικτών: στα social media, στις μηχανές προβολής, στα μικρά sites και στα δίκτυα που λειτουργούν ως βιτρίνες.

Στο ίδιο άρθρο προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις και για τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου που δεν συμμορφώνονται άμεσα. Αν ο πάροχος δεν κόψει την πρόσβαση, θα αντιμετωπίζει πρόστιμο, το οποίο θα ορίζεται με τον Κανονισμό Παιγνίων.

πηγή protothema.gr