Έβρος: Δύο Τούρκοι επιχείρησαν να εισάγουν 50 πιστόλια - Ήταν κρυμμένα στην καμπίνα φορτηγού

Συνελήφθησαν δύο Τούρκοι, που επιχείρησαν να εισάγουν στην Ελλάδα 50 πιστόλια, κρυμμένα σε φορτηγό διεθνών μεταφορών.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης, βραδινές ώρες της Τετάρτης, εντοπίστηκαν δύο φορτηγά διεθνών μεταφορών που είχαν εισέλθει στην ελληνική επικράτεια μέσω Συνοριακού Σταθμού στην περιοχή του Εβρου.

Από την επιτήρησή τους διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός του πρώτου φορτηγού λειτουργούσε ως προπομπός, ελέγχοντας τη διαδρομή για τυχόν παρουσία αστυνομικών δυνάμεων.

Κατά την ακινητοποίηση και τον έλεγχο του δεύτερου φορτηγού, εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα, κάτω από το κρεβάτι της καμπίνας και πίσω από το κάθισμα του οδηγού, ταξιδιωτικός σάκος και βαλίτσα, εντός των οποίων βρέθηκαν αεροστεγώς συσκευασμένα 50 πιστόλια και 49 γεμιστήρες, τα οποία κατασχέθηκαν.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει αναλυτικά:

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος συνελήφθησαν 2 υπήκοοι Τουρκίας, οι οποίοι κατηγορούνται για εισαγωγή και διακίνηση παράνομου οπλισμού από την Τουρκία στην Ελλάδα, με σκοπό τον εφοδιασμό εγκληματικών ομάδων.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, από τη σταχυολόγηση και ανάλυση των οποίων διαπιστώθηκε ότι επίκειται μεταφορά μεγάλης ποσότητας οπλισμού μέσω φορτηγών διεθνών μεταφορών.

Για την αποτροπή της εν λόγω παράνομης δραστηριότητας, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση από αστυνομικούς του Γραφείου Δίωξης Παράνομης Διακίνησης και Εμπορίας Αντικειμένων και του Γραφείου Επιχειρησιακών Ομάδων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, στην περιοχή της Θράκης.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, βραδινές ώρες της Τετάρτης, 1 Ιουλίου 2026, εντοπίστηκαν δύο φορτηγά διεθνών μεταφορών που είχαν εισέλθει στην ελληνική επικράτεια μέσω Συνοριακού Σταθμού στην περιοχή του Έβρου. Από την επιτήρησή τους διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός του πρώτου φορτηγού λειτουργούσε ως προπομπός, ελέγχοντας τη διαδρομή για τυχόν παρουσία αστυνομικών δυνάμεων.

Κατά την ακινητοποίηση και τον έλεγχο του δεύτερου φορτηγού, εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα, κάτω από το κρεβάτι της καμπίνας και πίσω από το κάθισμα του οδηγού, ταξιδιωτικός σάκος και βαλίτσα, εντός των οποίων βρέθηκαν αεροστεγώς συσκευασμένα -50- πιστόλια και -49- γεμιστήρες, τα οποία κατασχέθηκαν. Επίσης, κατασχέθηκε το φορτηγό όχημα που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά των όπλων.

Μάλιστα, τα κατασχεθέντα όπλα δεν έφεραν σειριακούς αριθμούς (όπλα «φαντάσματα»), ανάλογα με αντίστοιχες υποθέσεις που χειρίστηκε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος το 2025 (σχετικό το από 04-10-2025 Δελτίο Τύπου) και το 2026 (σχετικό το από 25-05-2026 Δελτίο Τύπου).

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.