Μουντιάλ 2026: Τα έξι ζευγάρια της φάσης των 16, τα παιχνίδια που εκκρεμούν και οι διασταυρώσεις μέχρι τον τελικό

Έξι από τα οκτώ ζευγάρια της φάσης των 16 του Μουντιάλ 2026 έχουν πλέον σχηματιστεί, με τη δράση να αρχίζει το Σάββατο (4/7) στις 20.00, οπότε ο Καναδάς θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο.

Το μεγάλο ζευγάρι που προέκυψε είναι εκείνο της Ισπανίας με την Πορτογαλία. Οι Ισπανοί επικράτησαν με 3-0 της Αυστρίας, ενώ οι Πορτογάλοι ξεπέρασαν το εμπόδιο της Κροατίας με 2-1. Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στις 6 Ιουλίου στις 22:00, σε ένα ιβηρικό ντέρμπι με μεγάλο ενδιαφέρον.

Στη φάση των 16 βρίσκεται και η Ελβετία, η οποία νίκησε με 2-0 την Αλγερία. Ο αντίπαλός της θα προκύψει από την αναμέτρηση της Κολομβίας με την Γκάνα, που είναι προγραμματισμένη για τα ξημερώματα του Σαββάτου (4/7) στις 4.30.

Το τελευταίο ζευγάρι που απομένει να διαμορφωθεί θα προκύψει από τους νικητές των αγώνων Αυστραλία – Αίγυπτος, που θα διεξαχθεί το βράδυ της Παρασκευής 3 Ιουλίου στις 21:00, και Αργεντινή – Πράσινο Ακρωτήρι, που θα ακολουθήσει στις 4 Ιουλίου στις 01:00.

Τα ζευγάρια και το πρόγραμμα της φάσης των 32

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ

22:00 Νότια Αφρική – Καναδάς 0-1 (1)

ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ

20:00 Βραζιλία – Ιαπωνία 2-1 (2)

23:30 Γερμανία – Παραγουάη 3-4 πέν. 1-1 κ.α., παρ. (3)

ΤΡΙΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ

04:00 Ολλανδία – Μαρόκο 2-3 πέν. 1-1 κ.α., παρ. (4)

20:00 Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία 1-2 (5)

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ

00:00 Γαλλία – Σουηδία 3-0 (6)

04:00 Μεξικό – Εκουαδόρ 2-0 (7)

19:00 Αγγλία – ΛΔ Κονγκό 2-1 (8)

23:00 Βέλγιο – Σενεγάλη 3-2 παρ., 2-2 κ.α. (9)

ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ

03:00 ΗΠΑ – Βοσνία 2-0 (10)

22:00 Ισπανία – Αυστρία 3-0 (11)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ

02:00 Πορτογαλία – Κροατία 2-1 (12)

06:00 Ελβετία – Αλγερία 2-0 (13)

21:00 Αυστραλία – Αίγυπτος (14)

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ

01:00 Αργεντινή – Πράσινο Ακρωτήρι (15)

04:30 Κολομβία – Γκάνα (16)

Οι διασταυρώσεις μέχρι τον τελικό

Φάση των 16

(1) 04/07 20:00 Χιούστον: Καναδάς - Μαρόκο

(2) 05/07 00:00 Φιλαδέλφεια: Παραγουάη - Γαλλία

(3) 05/07 23:00 Νιου Τζέρσεϊ: Βραζιλία - Νορβηγία

(4) 06/07 03:00 Μέξικο Σίτι: Μεξικό - Aγγλία

(5) 06/07 22:00 Ντάλας: Πορτογαλία - Ισπανία

(6) 07/07 03:00 Σιάτλ: ΗΠΑ - Βέλγιο

(7) 07/07 19:00 Ατλάντα: Νικητής 15 - Νικητής 14

(8) 07/07 23:00 Βανκούβερ: Ελβετία - Νικητής 16

Προημιτελικά

(Α) 09/07 23:00 Βοστώνη: Νικητής (2) - Νικητής (1)

(Β) 10/07 22:00 Λος Άντζελες: Νικητής (5) - Νικητής (6)

(Γ) 12/07 00:00 Μαϊάμι: Νικητής (3) - Νικητής (4)

(Δ) 12/07 04:00 Κάνσας: Νικητής (7) - Νικητής (8)

Ημιτελικοί

14/07 22:00 Λος Άντζελες: Νικητής (Α) - Νικητής (Β)

15/07 20:00 Ατλάντα: Νικητής (Γ) - Νικητής (Δ)

Μικρός Τελικός

19/07 (00:00, Μαϊάμι)

Μεγάλος Τελικός

19/07 (22:00, Λος Άντζελες)