Καλαμάτα: Στο νοσοκομείο 14χρονη σε ημιλιπόθυμη κατάσταση έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ

Συναγερμός σήμανε τα μεσάνυχτα της Τετάρτης στην Καλαμάτα, όταν το ΕΚΑΒ ενημέρωσε το Κέντρο Άμεσης Δράσης της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας ότι είχε παραλάβει 14χρονη κοπέλα σε ημιλιπόθυμη κατάσταση από την παραλία της Καλαμάτας και τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tharrosnews.gr, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 23:30, όταν η ανήλικη αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή της με ασθενοφόρο.

Στο νοσοκομείο, οι γιατροί παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στη 14χρονη, ενώ ενημέρωσαν τους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο ότι η αρχική εκτίμηση της κατάστασής της παραπέμπει σε κατανάλωση αλκοόλ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Αστυνομία, η ανήλικη φέρεται να διασκέδαζε σε νυχτερινό κατάστημα (καφέ μπαρ σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία) στην οδό Ναυαρίνου πριν εμφανίσει τη σοβαρή αδιαθεσία.

Έρευνες της Αστυνομίας

Η 14χρονη παρέμεινε και χθες στο Νοσοκομείο Καλαμάτας για παρακολούθηση και εντός της ημέρας αναμενόταν να λάβει εξιτήριο. Αστυνομικοί της Ασφάλειας Καλαμάτας το ίδιο βράδυ, αμέσως μετά το νοσοκομείο, μετέβησαν στο κατάστημα όπου φέρεται να διασκέδαζε το μικρό κορίτσι πριν από το περιστατικό.

Εκεί εντόπισαν τον ιδιοκτήτη, έναν 45χρονο άνδρα, ο οποίος συνελήφθη. Σε βάρος του βεβαιώθηκε διοικητικό πρόστιμο, ύψους 1.000 ευρώ, ενώ από την Αστυνομία έγιναν ενέργειες προς τον Δήμο Καλαμάτας για να εφαρμοστούν όσα προβλέπονται για τη λειτουργία του καταστήματος.

Σύλληψη πατέρα ανήλικης

Παράλληλα, οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη του 56χρονου πατέρα της 14χρονης για το αδίκημα της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Τόσο ο 45χρονος ιδιοκτήτης του καταστήματος όσο και ο πατέρας της κοπέλας αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες.

Η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Καλαμάτας, ενώ εξετάζονται οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες η 14χρονη κατανάλωσε αλκοόλ και κατέληξε σε κατάσταση λιποθυμίας.