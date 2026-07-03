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Χαλάνδρι: 17χρονος έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου

Χαλάνδρι: 17χρονος έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου

Νοσηλεύεται με πολλαπλά τραύματα

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (03.07.2026) στο Χαλάνδρι, όπου ανήλικος έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, ο 17χρονος Άγγλος έπεσε στο κενό από τον 1ο όροφο ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι, στις 05:00 τα ξημερώματα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον ανήλικο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Από εκείνη τη στιγμή νοσηλεύεται με πολλαπλά τραύματα.

Τα αίτια της πτώσης του εξετάζονται. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 17χρονος φέρεται να επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του.

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#tags Χαλάνδρι πτώση από μπαλκόνι
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