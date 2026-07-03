Ραφήνα: Δεμένα τα πλοία λόγω της απεργίας των ναυτεργατών - Ποια δρομολόγια πάνε στο Λαύριο

Δεμένα είναι τα πλοία στο λιμάνι της Ραφήνας σήμερα (3/7) λόγω της 24ωρης απεργίας που έχουν κηρύξει τρία ναυτεργατικά σωματεία.

Παρά το γεγονός ότι το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά έκρινε παράνομη την απεργία, κάνοντας δεκτή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που είχε καταθέσει ο Σύνδεσμος Εφοπλιστών Ταχυπλόων και Κρουαζιέρας οι λιμενεργάτες μένουν αμετακίνητοι στα αιτήματά τους, τονίζοντας πως η κινητοποίησή τους αφορά «πρωτίστως την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα».

Τα προγραμματισμένα για σήμερα δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφήνας έχουν ακυρωθεί και κάποιες εταιρείες ανακοίνωσαν ότι τα δρομολόγια θα εκτελεστούν από το λιμάνι του Λαυρίου.

Τα αιτήματα

Η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ) προκήρυξε 24ωρη απεργία στα επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία που εξυπηρετούν τη γραμμή της Ραφήνας, θέτοντας στο επίκεντρο ζητήματα που, όπως υποστηρίζει, αφορούν στην ασφάλεια των πληρωμάτων και των πλοίων.

Η κινητοποίηση άρχισε στις 06:00 το πρωί και θα ολοκληρωθεί στις 06:00 το πρωί του Σαββάτου 4 Ιουλίου. Παράλληλα, στις 10:00 έχει προγραμματιστεί απεργιακή συγκέντρωση έξω από το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «SUPER FERRY».

Σύμφωνα με την ΠΕΝΕΝ, οι υφιστάμενες υποδομές του λιμανιού της Ραφήνας δεν επαρκούν για τον σημερινό αριθμό των πλοίων που εξυπηρετούνται.

Όπως αναφέρει, οι διαθέσιμες θέσεις πρόσδεσης καλύπτουν περίπου πέντε πλοία, ενώ σήμερα εξυπηρετούνται ένδεκα, με αποτέλεσμα αρκετά να παραμένουν αγκυροβολημένα εκτός λιμένα ή να πραγματοποιούν συνεχείς μεθορμίσεις.

Το ναυτεργατικό σωματείο χαρακτηρίζει επίσης το αγκυροβόλιο της Ραφήνας ανασφαλές και επικίνδυνο, υποστηρίζοντας ότι καθημερινά πλοία αναγκάζονται να παραμένουν αρόδο λόγω της έλλειψης διαθέσιμων θέσεων πρόσδεσης.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι το ισχύον καθεστώς εργασίας επιβαρύνει τα πληρώματα, κάνοντας λόγο για υπερεργασία, κόπωση, περιορισμένες ώρες ανάπαυσης και πολύμηνη απομάκρυνση των ναυτικών από τις οικογένειές τους, συνθήκες που, σύμφωνα με την Ένωση, δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια.

Οι θέσεις των πλοιάρχων και οι διεκδικήσεις

Η ΠΕΝΕΝ αναφέρει ότι, για πρώτη φορά σε δημόσια συγκέντρωση, πήραν τον λόγο πλοίαρχοι της γραμμής, οι οποίοι περιέγραψαν τις δυσκολίες και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν καθημερινά κατά τους χειρισμούς πρόσδεσης και αγκυροβολίας.

Ο πρόεδρος της Ένωσης απέδωσε ευθύνες και στις ακτοπλοϊκές εταιρείες, ζητώντας την πλήρη καταβολή των αμοιβών που αντιστοιχούν στην υπερεργασία των πληρωμάτων, η οποία, όπως υποστήριξε, προκύπτει από το ισχύον καθεστώς αγκυροβολιών και μεθορμίσεων.

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι σωματείων και φορέων, μεταξύ των οποίων μέλη της ΠΕΜΕΝ και εκπρόσωποι του δικτύου συλλόγων «SAVE RAFINA», οι οποίοι επανέλαβαν την αντίθεσή τους στην επέκταση του λιμανιού.

Έχει αποσταλεί εξώδικο

Η ΠΕΝΕΝ γνωστοποίησε ότι έχει ήδη αποστείλει εξώδικο προς την κυβέρνηση, το υπουργείο Ναυτιλίας και τις εμπλεκόμενες ακτοπλοϊκές εταιρείες, τηρώντας, όπως αναφέρει, τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διαδικασίες για την προκήρυξη της απεργίας.

Παράλληλα, καλεί τα μέλη της να συμμετάσχουν μαζικά στην κινητοποίηση.

Υπενθυμίζεται ότι μέλη της ΠΕΝΕΝ που υπηρετούν στα επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία της γραμμής Ραφήνας πραγματοποίησαν την Παρασκευή τρίωρη προειδοποιητική στάση εργασίας, από τις 19:00 έως τις 22:00, καθώς και συγκέντρωση στο λιμάνι.

Ακυρώσεις δρομολογίων

Συγκεκριμένα η Fast Ferries ανακοίνωσε την ακύρωση των δρομολογίων του Ε/Γ-Ο/Γ «FAST FERRIES ANDROS» από τη Ραφήνα προς Άνδρο, Τήνο και Μύκονο, καθώς και της επιστροφής του από τη Μύκονο, ενώ δεν θα εκτελεστεί ούτε το απογευματινό δρομολόγιο του πλοίου. Παράλληλα, ακυρώνεται και το προγραμματισμένο δρομολόγιο του Ε/Γ-Ο/Γ «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π» προς Πάρο, Νάξο, Μύκονο και Τήνο, με την εταιρεία να ενημερώνει ότι οι επιβάτες θα ειδοποιηθούν με κάθε πρόσφορο μέσο.

Ανάλογες ακυρώσεις ανακοίνωσε σήμερα και η Golden Star Ferries, λόγω της συμμετοχής των πληρωμάτων στην απεργιακή κινητοποίηση. Συγκεκριμένα, δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια των πλοίων «SUPERFERRY», «ANDROS KING», «GOLDEN PRINCESS» και «ANDROS QUEEN».

Ποια δρομολόγια μεταφέρονται στο λιμάνι του Λαυρίου

Την ίδια ώρα, η SEAJETS μεταφέρει τα προγραμματισμένα δρομολόγιά της από και προς τη Ραφήνα στο λιμάνι του Λαυρίου.

Σύμφωνα με την εταιρεία, τα δρομολόγια προς Άνδρο, Τήνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το Λαύριο, με στόχο τον περιορισμό των προβλημάτων στις μετακινήσεις των επιβατών και στην ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών.

Ειδικότερα:

Το «TERA JET 2» θα αναχωρήσει στις 09:50 από το Λαύριο για Άνδρο, Τήνο, Μύκονο και Πάρο, με επιστροφή στο ίδιο λιμάνι.

Το «CHAMPION JET 3» θα αποπλεύσει στις 11:00 για Άνδρο, Τήνο και Μύκονο.

Το «SUPERRUNNER JET» θα καταπλεύσει και θα αναχωρήσει στις 14:20 από το Λαύριο αντί της Ραφήνας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα ωράριά του.

Οι επιβάτες έχουν ήδη ενημερωθεί από την εταιρεία για τις αλλαγές, ενώ για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών και τα κατά τόπους πρακτορεία.