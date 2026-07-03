Νέα Υόρκη: Πέθανε άνδρας που αυτοπυρπολήθηκε κοντά στην έδρα του ΟΗΕ

Άνδρας αυτοπυρπολήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης κοντά στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη και υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του, σύμφωνα με την αστυνομία της αμερικανικής μητρόπολης.

Η Αστυνομική Διεύθυνση Νέας Υόρκης ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι αρχές έλαβαν τηλεφωνική κλήση στις 18:32, τοπική ώρα, δηλαδή στις 01:32 ώρα Ελλάδας, για την αυτοπυρπόληση του άνδρα σε μικρή απόσταση από την έδρα των Ηνωμένων Εθνών.

«Ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο Μπέλβιου», στο Μανχάταν, πρόσθεσε η αστυνομία, η οποία διενεργεί έρευνα για την υπόθεση.