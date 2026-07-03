Τραμπ: «Γελοίο» το ότι συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε το NATO

«Μονομερής η σχέση στήριξης - Δεν ήταν εκεί για εμάς», επανέλαβε ο Αμερικανός πρόεδρος
Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε χθες «γελοίο» το ότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν να έχουν «μονομερή» σχέση στήριξης με το NATO, λίγες ημέρες πριν τη σύνοδο της βορειοατλαντικής συμμαχίας στην Αγκυρα.
«Δεν ήταν εκεί για μας», τόνισε μέσω Truth Social, προσθέτοντας τρία θαυμαστικά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, επιμένοντας στο ότι δεν υπάρχει «ανταποδοτικότητα» στη σχέση ανάμεσα στη χώρα του και τα υπόλοιπα κράτη μέλη της δυτικής στρατιωτικής συμμαχίας.
Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει καταφερθεί επανειλημμένα εναντίον ευρωπαίων συμμάχων της χώρας του, ιδίως εξαιτίας της αντίδρασής τους στον πόλεμο στο Ιράν, ο οποίος ξέσπασε με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στην Ισλαμική Δημοκρατία την 28η Φεβρουαρίου.
Οι φίλοι δεν είναι όλοι ίδιοι - 4 τύποι που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη
Έρευνα: Τα μοναχικά γεύματα επηρεάζουν την ευτυχία μας
Αυτή είναι η πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης: Ούτε το Παρίσι ούτε η Βενετία
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr