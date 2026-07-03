Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών Διπλό φονικό στο Λόγγο Αιγίου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία, Ηλεία

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αχαΐ...

Υψηλός κίνδυνος σε 28 περιοχές της χώρας

Σε υψηλό κίνδυνο (επίπεδο 3) βρίσκονται αρκετές περιοχές της χώρας σήμερα Παρασκευή (3/07) , σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της Πυροσβεστικής.
 
Αναλυτικά, οι περιοχές που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο σύμφωνα με την Πυροσβεστική:

Αττική & Κύθηρα, Εύβοια, Βοιωτία, Φωκίδα, Κορινθία, Αργολίδα, Ηλεία, Λακωνία, Αιτωλοακαρνανία, Κιλκίς, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κρήτη, Δωδεκάνησα, περιοχές Φθιώτιδας, Μαγνησίας, Αχαΐας, Μεσσηνίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης.

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Κίνδυνος Πυρκαγιάς
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u039a\u03af\u03bd\u03b4\u03c5\u03bd\u03bf\u03c2 \u03a0\u03c5\u03c1\u03ba\u03b1\u03b3\u03b9\u03ac\u03c2"]
836660
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις