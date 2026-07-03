Εμπρησμοί στη Θεσσαλονίκη: Οι Αρχές εξετάζουν και τέταρτο ύποπτο - Ανοιχτό το ενδεχόμενο δράσης δύο ομάδων

Το σημείο έναρξης και τερματισμού της διαδρομής των δραστών που ευθύνονται για τις εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, αναζητούν οι αρχές.

Η Αντιτρομοκρατική που έχει αναλάβει τις έρευνες για τους 3 εμπρησμούς με γκαζάκια, ευελπιστεί πως κατά εκείνες τις φάσεις, οι δράστες δεν είχαν καλύψει τα χαρακτηριστικά τους ή τα διακριτικά των μηχανών τους, και έτσι μπορεί να φτάσουν στην ταυτοποίησή τους.

Οι αρχές προσπαθούν να ανασυνθέσουν το δρομολόγιο των δραστών πριν και μετά το μπαράζ των εμπρηστικών επιθέσεων στα σπίτια στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, ώστε να ταυτοποιηθούν – εντοπιστούν και στη συνέχεια να συλληφθούν. Οι πρώτες εκτιμήσεις ανέφεραν πως στη δολοφονική επίθεση συμμετείχαν 3 άτομα που χρησιμοποίησαν 2 μηχανές. Πλέον εξετάζεται και η συμμετοχή ενός 4ου άνδρα.

Υπενθυμίζεται πως οι 2 δράστες τοποθετούσαν τους εμπρηστικούς μηχανισμούς στα σπίτια των πολιτικών ενώ ο 3ος είχε ρόλο τσιλιαδόρου.

Ανοιχτό παραμένει και το ενδεχόμενο μία 2η ομάδα να έδρασε παράλληλα με την 1η. Οι 3 επιθέσεις έγιναν μέσα σε διάστημα 17 λεπτών ενώ οι 2 πολυκατοικίες από αυτές είχαν απόσταση μεταξύ τους μόνο 2 λεπτά. Στην περίπτωση που μία ομάδα ευθύνεται για τις επιθέσεις, οι δράστες θα έπρεπε να διανύσουν απόσταση 15 λεπτών (ανάμεσα στη 2η και 3η πολυκατοικία) κουβαλώντας τον εμπρηστικό μηχανισμό υπό τον φόβο πως θα γίνουν αντιληπτοί από περαστικούς ή αστυνομικούς, σύμφωνα με την Καθημερινή.

Η ΕΛΑΣ έχει ήδη στα «χέρια» της βίντεο με τις κινήσεις των δραστών ενώ υπολείμματα των εμπρηστικών μηχανισμών εξετάζονται ενδελεχώς στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών στρέφονται σε έναν πυρήνα 30 αναρχικών που τα προηγούμενα χρόνια δρούσαν σε καταλήψεις στη Θεσσαλονίκη.

Ακόμα δεν έχει διαπιστωθεί αν οι τουλάχιστον 3 άνδρες ήταν οι φυσικοί αυτουργοί που πήραν μέρος στις καταδρομικές επιθέσεις ή ηθικοί αυτουργοί που υπέδειξαν τους στόχους σε συνεργούς του.