Ζεντάγια για Τομ Χόλαντ: Είναι πραγματικά τόσο αφοσιωμένος στον χαρακτήρα του Spider-Man

Τι αναφέρει η γνωστή ηθοποιός
Η Ζεντάγια αναφέρθηκε στην αφοσίωση του Τομ Χόλαντ στον ρόλο του Spider-Man, τον οποίο ενσαρκώνει εδώ και μία δεκαετία. Η ηθοποιός τόνισε ότι ο σύζυγός της είναι πλήρως αφοσιωμένος στον χαρακτήρα, επισημαίνοντας πως τίποτα δεν περνά απαρατήρητο από την προσοχή του.
Ενόψει της κυκλοφορίας της ταινίας «Spider-Man: Brand New Day», στην οποία συμπρωταγωνιστούν η Ζεντάγια είπε χαρακτηριστικά: «Σίγουρα δεν θα ήταν η ταινία που είναι χωρίς τον Τομ, όχι μόνο επειδή είναι ο Spider-Man, αλλά και λόγω όλης της δουλειάς που κάνει πίσω από τις κάμερες».
«Νοιάζεται πάρα πολύ για τον χαρακτήρα. Νοιάζεται πάρα πολύ για τους ανθρώπους που ταυτίζονται και συνδέονται με τον χαρακτήρα και θέλει να αποδώσει δικαιοσύνη στην ιστορία του Πίτερ Πάρκερ και σε όσα σημαίνει για τόσο πολλούς ανθρώπους», συνέχισε, επαινώντας τον σύζυγό της.
Η ηθοποιός τόνισε είπε ότι «τίποτα δεν ξεφεύγει» από τον Χόλαντ κατά τη διάρκεια της παραγωγής. «Είναι πραγματικά τόσο αφοσιωμένος και τόσο προσεκτικός σε κάθε πτυχή του Spider-Man, αλλά και του Πίτερ Πάρκερ», πρόσθεσε.
Η Ζεντέγια και ο Χόλαντ γνωρίστηκαν στα γυρίσματα του Spider-Man: Homecoming το 2016. Έπειτα από χρόνια φημών για τη σχέση τους, το ζευγάρι επιβεβαίωσε ότι είναι μαζί το 2021 και ανακοίνωσε τον αρραβώνα του το 2025. Πρόσφατα ο Χόλαντ επιβεβαίωσε τα δημοσιεύματα που τους ήθελαν να έχουν παντρευτεί εδώ και μερικούς μήνες.
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