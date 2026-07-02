Τζόκερ κλήρωση 3087: Οι τυχεροί αριθμοί σήμερα

Τα νούμερα που κερδίζουν
Πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026 η κλήρωση Τζόκερ.
Στην κλήρωση Τζόκερ Allwyn, σήμερα Πέμπτη (αριθμός κλήρωσης 3087), οι τυχεροί αριθμοί ήταν οι: 1, 3, 11, 18, 30 και Τζόκερ ο αριθμός 7.
Τρίτη ημέρα παρουσίασης του έργου των Υπηρεσιών και Οργανισμών του Δήμου Πατρέων
Καιρός: Έρχεται ανάσα δροσιάς με βροχές και ισχυρούς ανέμους- Πότε αλλάζει το σκηνικό και ποιες περιοχές επηρεάζονται
Δημοσκόπηση Metron Analysis: Πρώτη η ΝΔ- Στη δεύτερη θέση η ΕΛ.ΑΣ.- Τρίτο το κόμμα Καρυστιανού
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