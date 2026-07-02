Τρίτη ημέρα παρουσίασης του έργου των Υπηρεσιών και Οργανισμών του Δήμου Πατρέων

Παρουσιάστηκε το έργο των Υπηρεσιών και των Οργανισμών του Δήμου Πατρέων, στο πλαίσιο τριήμερων εκδηλώσεων στην Αγορά Αργύρη, με ενημέρωση για τις δράσεις και τον απολογισμό κάθε φορέα.

Η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων αναφέρει τα εξής:

Συνεχίστηκε σήμερα, Πέμπτη 2 Ιουλίου, για τρίτη μέρα, στην Αγορά Αργύρη, η παρουσίαση του έργου των Υπηρεσιών και των Οργανισμών του Δήμου, με τον Κοινωνικό Οργανισμό του Δήμου Πατρέων (ΚΟΔΗΠ), το Δημοτικό Βρεφοκομείο, την Κοινωφελή Επιχείρηση Καρναβάλι Πάτρας (ΚΕΔΗΠ), το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και την ΔΕΥΑΠ. Στην παρουσίαση εκτός από τον Δήμαρχο Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, βρέθηκε ο πρόεδρος του ΚΟΔΗΠ Θεόδωρος Τουλγαρίδης, ο πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας Παύλος Σκούρας, οποίος παρουσίασε το έργο της ΚΕΔΗΠ, δημοτικοί σύμβουλοι και μέλη των ΔΣ των Νομικών Προσώπων.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ (ΚΟΔΗΠ)

Ο Κοινωνικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων (ΚΟΔΗΠ), έχοντας στο επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του,είναι κοντά στις οικογένειες, στα παιδιά, στις ευπαθείς ομάδες και στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας.Για το έργο του ΚΟΔΗΠ μίλησαν αρχικά ο Πρόεδρος του ΚΟΔΗΠ Θόδωρος Τουλγαρίδης και η Διευθύντρια Αγγελική Ψαρού.

Για το Τμήμα Δημοτικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, μίλησε η Προϊσταμένη Μαρία Αννίνου, ενημερώνοντας ότι λειτουργούν 20 βρεφικά τμήματα με 253 βρέφη και 29 νηπιακά με 720 νήπια. Στους άμεσους στόχους, είναι η δημιουργία 2 νέων βρεφικών τμημάτων στους Ε’ και ΙΔ’ Σταθμούς, αφού η ζήτηση για φιλοξενία βρεφών είναι αυξημένη.

Για τα τρία ΚΔΑΠ, τα δύο ΚΔΑΠΑμεΑ, το Γραφείο ΑμεΑ και τα δύο Θερινά ΚΔΑΠ, μίλησε η προϊσταμένη του Τμήματος Κατερίνα Νικολακοπούλου. Στο ΚΔΑΠ Αρκτικού Διαμερίσματος φιλοξενούνται 40 παιδιά ανά βάρδια, στη Δροσιάς 65, στα Βραχνεΐκα 20, στο ΚΔΑΠΑμεΑ «ΑμπετΧασμάν» 25 παιδιά στην πρώτη βάρδια και 25 στην δεύτερη και στο ΚΔΑΠΑμεΑ «ΚΟΜΑΙΘΩ» 25 στην πρώτη βάρδια και 25 στην δεύτερη.

Οι θερινές Ημερήσιες Παιδικές Κατασκηνώσεις του Δήμου, λειτουργούν φέτος για 11 η χρονιά, θα φιλοξενήσουν πάνω από 1.200 παιδιά, τα οποία μεταφέρονται καθημερινά με μισθωμένα πούλμαν, στην κατασκήνωση της Πλαζ (Πάρκο Εκπαιδευτικών Δράσεων του Δήμου) και στην κατασκήνωση των Ροϊτίκων («Παλαιά Πατρινή Παιδική Εξοχή»). Έχουν πλήρες διατροφολόγιο (πρωινό, γεύμα και φρούτο) και ιατρική φροντίδα με γιατρό που βρίσκεται καθημερινά στην κατασκήνωση.

Αυτή τη χρονιά το πρόγραμμα των κατασκηνώσεων συνεχίζει όλες τις αθλητικές του δράσεις (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, ιστιοπλοΐα κ.ά.), εικαστικά, θεατρικό παιχνίδι, μουσικοκινητική αγωγή, χορό, τραγούδι, περιβαλλοντικούς περιπάτους στη φύση, αρχιτεκτονικούς περιπάτους στα μνημεία και σημαντικά κτίρια της πόλης, κατασκευή καρναβαλικού άρματος στο καρναβαλικό εργαστήρι του Δήμου και πολλές άλλες δραστηριότητες σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου και πολλούς φορείς της πόλης. Η επιλογή των παιδιών γίνεται με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και μοριοδότηση, βάσει των ηλεκτρονικών αιτήσεων που υποβάλλονται στον ΚΟΔΗΠ, με τον θεσμό να αγκαλιάζεται από γονείς και παιδιά.

Για το Τμήμα Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων του ΚΟΔΗΠ, μίλησε η Αμαλία Τράκα, Προϊσταμένη του Τμήματος. Οι δομές που έχει στην ευθύνη του το Τμήμα είναι το Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα Ρομά, το οποίο μεταξύ άλλων παρέχειυποστήριξη για την εγγραφή παιδιών Ρομά στο σχολείο (ενημέρωση, κάρτα υγείας μαθητή, εμβόλια, σχολικά είδη και ιματισμό κλπ), μαθησιακή στήριξη, μαθήματα αναλφαβητισμού, κ.α, το Κοινωνικό Παντοπωλείο και η παροχή συσσιτίου σε περίπου 190 άτομακαι οι 2.500 μερίδες γευμάτων εβδομαδιαία διανέμονται με όχημα του ΚΟΔΗΠ και την υποστήριξη του «Βοήθεια στο σπίτι», το Συμβουλευτικό Κέντρο Ατόμου και Οικογένειας είναι στελεχωμένο με εξειδικευμένους και έμπειρους ψυχολόγους και στο οποίο προσήλθαν περίπου 1.380 άτομα, αλλά και η Δομή Αστέγων (Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας και υπνωτήριο).Στη Δομή Αστέγων παρέχονται ρούχα, βασική υγειονομική και φαρμακευτική φροντίδα, διανυκτέρευση σε δωμάτια, γεύμα, κ.α. Η Ομάδα Δρόμου του τμήματος κάνει συχνές επισκέψεις στους δρόμους της πόλης, κατά τις βραδινές ώρες, για την καταγραφή, την ενημέρωση και την υποστήριξη των άστεγων.

Μέσω του Τμήματοςυλοποιούνται και δωρεάν φροντιστήρια ξένων γλωσσών, σε συνεργαζόμενα φροντιστήρια, ενώ ο Κοινωνικός Οργανισμός καλύπτει την δαπάνη αγοράς των βιβλίων.

Για τα τρία ΚΑΠΗ του ΚΟΔΗΠ μίλησε ο Προϊστάμενοςτου Τμήματος Τρίτης Ηλικίας Γιώργος Κολοκυθάς. Στα άτομα της τρίτης ηλικίας, μέλη των ΚΑΠΗ, παρέχεται κοινωνική και νοσηλευτική υπηρεσία, φυσικοθεραπεία, υπηρεσίες κατ’ οίκον όπου παρουσιάζεται ανάγκη, συμμετέχουν σε ομάδες δημιουργικής απασχόληση, δίνεται συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη, κλείνονται ιατρικά ραντεβού, όπου υπάρχει ανάγκη και διοργανώνονται δράσης ενημέρωσης και επικοινωνίας.

Στα τρία ΚΑΠΗ όλοι οι ωφελούμενοι έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις ομάδες θεάτρου και χορού, στην εκμάθηση ηλεκτρονικών υπολογιστών, σε ενημερωτικές συναντήσεις, όπως π.χ. πώς να κολυμπούν με ασφάλεια αλλά και στους περιπάτους και τις εκδρομές και μπάνια στη θάλασσα το καλοκαίρι.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ

Η Προϊστάμενη του Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών, Μαρία Τριπολιτσιώτη και ο διοικητικός υπάλληλος Νικόλαος Μπαλαούρας, παρουσίασαν το έργο του Βρεφοκομείου για την τριετία 2023- 2026. Το Δημοτικό Βρεφοκομείο σήμερα, φιλοξενεί 208 παιδιά (108 βρέφη και 100 προνήπια), έχει 13 τμήματα (9 βρεφικά και 4 προνηπίου) και τους παρέχεται πρωινό και μεσημεριανό.

Η καθημερινή φροντίδα και αγωγή των παιδιών, περιλαμβάνει θεματικές επισκέψεις (οδοντίατρος, μελισσοκόμος, εκπαιδευτής σκύλων, θεατρική ομάδα, καραγκιόζης κ.α.), εξωτερικές δράσεις (επίσκεψη Αρχαίο Ωδείο, εργαστήρι αρτοπαρασκευασμάτων κ.α.), αλλά και για τους γονείς, ενημερωτικές συναντήσεις και σεμινάριο πρώτων βοηθειών.

Διοργανώνονται διάφορες εκδηλώσεις, όπως στις επετείους, τα Χριστούγεννα και το Καρναβάλι, συμμετέχουν και σε δράσεις άλλων φορέων, ενώ υπάρχει συνεργασία με άλλες δομές του ΚΟΔΗΠ.

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ

Για την ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας την παρουσίαση του έργου έκανε ο πρόεδρος της Παύλος Σκούρας ο οποίος αναφέρθηκε στη μεγάλη λαϊκή γιορτή της χαράς, που έχει στόχο να φέρει κοντά τους ανθρώπους χωρίς ταξικές ή άλλες διακρίσεις, τονίζοντας πως το Καρναβάλι το δημιουργούν οι άνθρωποι της πόλης και οι επισκέπτες, με την ΚΕΔΗΠ να διευκολύνει, να υπηρετεί και να προστατεύει αυτή τη γιορτή.

Έχουν ήδη γίνει σημαντικά βήματα, με την εξαίρεση της ΚΕΔΗΠ από την κατάργηση των νομικών προσώπων λόγω της μοναδικότητας του ρόλου της, αλλά και λίγο νωρίτερα η εγγραφή στο Εθνικό Ευρετήριο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας και η κατοχύρωση του εμπορικού σήματος.

Μέσα από 50 εκδηλώσεις το 2025 και 51 εκδηλώσεις το 2026 ανέδειξε τη δύναμη της συλλογικότητας, της συμμετοχής, της αυθεντικής πολιτιστικής έκφρασης. Με σύνθημα «Πάρε το Καρναβάλι στα χέρια σου» η διοργάνωση έδωσε χώρο σε πλήθος ομάδων, συλλόγων, σχολείων και πολιτών να συνδιαμορφώσουν μια γιορτή από όλους για όλους.

Ξεχωριστό βάρος δόθηκε στο Καρναβάλι των Μικρών με θεματικές Καρναβαλουπόλεις. Προχώρησαν και υλοποιήθηκαν νέες εκδηλώσεις: η Αναβίωση και θεσμοθέτηση του Φεστιβάλ Παιδικού Τραγουδιού, τα«Θεατροκαρναβαλοξεφαντώματα» με θεατρικά δρώμενα από ερασιτεχνικές ομάδες, η Γιορτή Αποκριάτικων Παραδοσιακών Δρωμένων από την Ελλάδα στο εξωτερικό, με τη συνεργασία του Χορευτικού Τμήματος του Δήμου Πατρέων, η ενσωμάτωση του αθλητισμού στο Καρναβάλι με τη διοργάνωση της 1ης Καρναβαλιάδας το 2026, αλλά και η έναρξη των δράσεων της παράδοσης του καρναβαλικού λαβάρου στη θάλασσα με τη συμμετοχή αθλητικών, ιστιοπλοϊκών ομίλων της πόλης.

Τα χρόνια αυτά το Παιχνίδι του Κρυμμένου Θησαυρού που ανατέθηκε κάθε χρονιά σε διαφορετικό πλήρωμα, ανέδειξε με καθαρότητα την αξία της αυτοοργάνωσης, της φαντασίας και της συλλογικότητας, κυρίαρχα στοιχεία του θεσμού. Η ΚΕΔΗΠ, στήριξε διακριτικά αλλά ουσιαστικά το εγχείρημα.

Σημαντικό κεφάλαιο αποτελεί το Καρναβαλικό Εργαστήρι, μια απόλυτα καταξιωμένη πανελλήνια, πρωτότυπη μονάδα παραγωγής που είναι κινητήριος άξονας της διοργάνωσης. Παρά τις σοβαρές ελλείψεις στο ανθρώπινο δυναμικό, επιτελέστηκε ένας πραγματικός άθλος αφού το 2026 ήταν η πιο πλούσια χρονιά σε παραγωγή αρμάτων. Συνολικά παρέλασαν 19 άρματα-8 άρματα για το Καρναβάλι των Μεγάλων (7 καινούρια και το ένα ανακατασκευή) και 11 για το Καρναβάλι των Μικρών (7 καινούρια και 4 ανακατασκευές).

Οι Εθελοντές του Πατρινού Καρναβαλιού (ειδικός τομέας της ΚΕΔΗΠ) έχουν καθοριστική συμβολή στην επιτυχία των εκδηλώσεων, και το 2026 έφτασαν τους 100.

Όλα όσα γίνονται κατά τη διάρκεια του Καρναβαλιού, δεν γίνονται σε ουδέτερο έδαφος. Σε μια εποχή που οι περισσότερες πολιτιστικές διοργανώσεις ανά την Ελλάδα εξαρτώνται από χορηγούς, εταιρείες παραγωγής, εισιτήρια υψηλού κόστους, το Πατρινό Καρναβάλι υλοποιήθηκε με ευθύνη του ίδιου του Δήμου, χωρίς να παραδοθεί σε επιχειρηματικά συμφέροντα. Ολόκληρη η διοργάνωση βασίστηκε σχεδόν αποκλειστικά στη χρηματοδότηση του Δήμου και σε μικρές πηγές εσόδων και χρηματοδοτήσεων φορέων. Η δημοτική αρχή υπερασπίζεται ένα καρναβάλι που δεν μπορεί να γίνεται αντικείμενο κερδοφορίας και θα παραμείνει στα χέρια του λαού της Πάτρας.

Για το έργο που υλοποιείται αυτή τη στιγμή στα Παλαιά Σφαγεία με τη Δομή Προώθησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς «Σκιές και Μάσκες» που σηματοδοτεί μια συνολική, ριζική επανεκκίνηση για την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης μας μίλησε η Κατερίνα Λιαρομμάτη, Αρχιτέκτονας και επιμελήτρια των εκθέσεων.

Αναφέρθηκε στο μεταμόρφωση ολόκληρου του ιστορικού συγκροτήματος των Παλαιών Σφαγείων σε έναν ζωντανό, σύγχρονο Πολυχώρο Πολιτισμού για μικρούς και μεγάλους, με στόχο να αποτελέσει ένα καθημερινό σημείο συνάντησης και ορόσημο για την πόλη μας, που θα φιλοξενεί δυο διαφορετικές εκθέσεις. Την πρώτη που θα αφορά το Πατρινό Καρναβάλι, με όλες τις ποιότητες του στοιχείου μέσα από τα λόγια της ίδιας της κοινότητας που το δημιουργεί και το εξελίσσει κάθε χρονιά, σε συνδυασμό με αντικείμενα από το αρχείο ανθρώπων της, αλλά και του Δήμου Πατρέων, τα δρώμενα, τις παρελάσεις, τους χορούς, την τέχνη μέσα από τις κατασκευές, ενώ θα παρουσιάζονται οι επιρροές και οι σχέσεις του πατρινού καρναβαλιού με άλλα παραδοσιακά, αλλά και διεθνή καρναβάλια.

Η άλλη έκθεση αφορά την δεύτερη έκφραση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης μας: τον Καραγκιόζη. Ο επισκέπτης θα ζήσει την εμπειρία του λαϊκού θεάτρου σκιών. Όπως και στο Καρναβάλι, έτσι και εδώ η κοινότητα γίνεται ο πρωταγωνιστής, κρατώντας ζωντανό ένα στοιχείο πολιτισμού που μας συνδέει με τις ρίζες και τη φαντασία μας.

Στο πλαίσιο της Δομής Προώθησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς Δήμου Πατρέων επιτελείται σημαντικό έργο από τους εκπαιδευτές – υπαλλήλους και υπάρχει συνεχής δραστηριότητα με ποικίλες δράσεις στα Παλαιά Σφαγεία: εργαστήρια-εκπαιδευτικά προγράμματα και άλλες εκδηλώσεις που η Δομή συμμετέχει.

Από τον Μάιο του 2022 έως τον Μάιο του 2026 στα εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά συμμετείχαν 409 τμήματα σχολείων με 12.438 μαθητές. Πραγματοποιήθηκαν επίσης 10 Βιωματικά εργαστήρια, εκπαιδευτικές επισκέψεις 8 σχολείων/erasmus , της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, 19 Θεατρικές παραστάσεις, 8 Μαθητικά Φεστιβάλ, 2 Παρουσιάσεις βιβλίων, 5 Σεμινάρια, 9 Συναντήσεις για θέματα του Πατρινού Καρναβαλιού με πληρώματα, 19 Συναυλίες, 8 Χορευτικές παραστάσεις, 29 Άλλες εκδηλώσεις (κοινό 9574) και καρναβαλουπόλεις.

Συνολικά οι δράσεις στα Παλαιά Σφαγεία με εμπλοκή της Δομής προσέλκυσαν 63.571 επισκέψεις. Παράλληλα η Δομή υποστήριξε εργασίες αρχειοθέτησης και σάρωσης ιστορικού αρχείου ΚΕΔΗΠ (5000 έγγραφα και 6.000 αφίσες) και αρχείου Στάθη Χρυσικόπουλου.

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΠΑΤΡΑΣ

Βασική αποστολή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, είναι διάδοση της θεατρικής τέχνης πλατιά στο λαό, με την παραγωγή και παρουσίαση θεατρικών παραστάσεων και άλλων παράπλευρων εκδηλώσεων. Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Λυδία Καραθανασοπούλου, παρουσίασε το έργο του Θεάτρου, τονίζοντας ότι ένας από τους στόχους είναι να αξιοποιείται πλήρως το τοπικό καλλιτεχνικό δυναμικό σε όλες τις παραγωγές.

Παράλληλα έχει καταφέρει να αξιοποιεί την χρηματοδότηση και παράλληλα να μην έχει ως καλλιτεχνικός φορέας, χρέη.

Στην Κεντρική Σκηνή του φιλοξενούνται κλασικά έργα της παγκόσμιας δραματουργίας, αλλά και σύγχρονου ρεπερτορίου, στην παιδική και νεανική σκηνή παραστάσεις στις οποίες τα παιδιά αντιμετωπίζονται ως ολοκληρωμένοι άνθρωποι, παρουσιάζονται Πειραματικές και Εναλλακτικές Παραγωγές, με φιλοξενία νέων καλλιτεχνικών ομάδων, ενώ το Άρμα Θέσπιδος, που δημιούργησε το 2015 ο Κώστας Καζάκος και για 11 η χρονιά φέτος, συνεχίζει να αποτελεί τη μοναδική κινητή θεατρική δομή σε πανελλήνιο επίπεδο, που εκπληρώνει το βασικό στόχο του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., να υπάρχει μόνιμη θεατρική παρουσία στην επαρχία, στις πόλεις και τα χωριά, και να δίνει τη δυνατότητα στους θεατές όχι μόνο να απολαμβάνουν μια ποιοτική παράσταση αλλά και να μετέχουν στη θεατρική διαδικασία στο δικό τους τόπο.

Συμπαραγωγές και συνεργασίες πραγματοποιήθηκαν καθ’ όλη την διάρκεια της τριετίας 2023 – 2026, υπήρξε συνεργασία με την Εκπαιδευτική Κοινότητα, σε μια διαρκής και γόνιμη σχέση με τα σχολεία της περιοχής, με επιμορφωτικά και βιωματικά εργαστήρια για τους εκπαιδευτικούς και διοργάνωση μαθητικών φεστιβάλ. Υπήρξε συνέργεια με το Πανεπιστήμιο Πατρών, μέσω του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, συνδιοργανώθηκαν συνέδρια και σεμινάρια, αλλά και πρακτική άσκηση με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες. Υλοποιήθηκαν βιωματικά εργαστήρια, στο Νοσοκομείο Ημέρας του Κ.Ψ.Υ. και στους ένοικους των ξενώνων του προγράμματος «Ψυχαργώ».

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. προχώρησε σε στοχευμένες δράσεις, όπως διοργάνωση δωρεάν παραστάσεων και καλλιτεχνικών επισκέψεων σε ιδρύματα, ενώ είναι σε διαδικασία αναζήτησης χρηματοδοτικών εργαλείων για τη διαμόρφωση των χώρων και αγορά εξοπλισμού για παραστάσεις φιλικές προς ΑμεΑ (ταυτόχρονη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα και ακουστική περιγραφή).

Η Δραματική Σχολή ιδρύθηκε το 2013, είναι αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Πολιτισμού, έχει βραβευθεί δύο φορές και η διάρκεια σπουδών είναι τρία ακαδημαϊκά έτη. Στεγάζεται στις ανακαινισμένες πρώην Σταφιδαποθήκες Μπάρρυ, ενώ το Θεατρικό Εργαστήρι λειτουργεί από το 2012 στεγάζεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην οδό Φαβιέρου 43 και περιλαμβάνει τμήματα για παιδιά, εφήβους, νέους και ενήλικες.

Το εμβληματικό θέατρο «Απόλλων», ήταν για δεκαετίες η κεντρική σκηνή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, από το 2023 και μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών του θεάτρου «Απόλλων» η νέα «στέγη» του Θεάτρου είναι το θέατρο «Μπάρρυ», όπου το Φθινόπωρο του 2025 πραγματοποιήθηκαν εργασίες ανακαίνισης και αναβάθμισης από το τεχνικό προσωπικό του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και λειτουργεί πλέον ως κύρια σκηνή, αποτελώντας μια σύγχρονη θεατρική αίθουσα 110 θέσεων με επαγγελματικό φωτιστικό και ηχητικό εξοπλισμό.

ΔΕΥΑ ΠΑΤΡΑΣ

Για το έργο της Διεύθυνσης Ύδρευσης της ΔΕΥΑΠ, μίλησε η Κατερίνα Γκουβέρου, προϊσταμένη Τμήματος Διαχείρισης Δικτύων της Διεύθυνσης Ύδρευσης. Η Διεύθυνση έχει στην ευθύνη της 1500km δικτύου, 137.000 παροχές. Λειτουργούν 98 γεωτρήσεις, 33 αντλιοστάσια, 82 δεξαμενές, 2 διυλιστήρια, 127 Σταθμοί Ελέγχου Παροχής & Ρύθμισης Πίεσης, 19 Σταθμοί Μέτρησης Παροχής, 151 Σταθμοί Μέτρησης Πίεση, το Κέντρο Ελέγχου 24ωρης λειτουργίας και το Κέντρο Λήψης Συμβάντων 24-ωρης λειτουργίας. Σε «περιοδική» βάση, γίνονται Έργα Συντήρησης Δικτύων Ύδρευσης (1 για κάθε Τομέα από τους 4 της Πάτρας), Συντήρησης Εγκαταστάσεων, Επέκτασης Δικτύων και Νέων Συνδέσεων, Έργα Στοχευμένων Αντικαταστάσεων Δικτύων, αλλά και Έργα Αυτεπιστασίας (Η/Μ και ύδρευσης).

Σε άμεση προτεραιότητα είναι η Επέκταση – Αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας νερού με προϋπολογισμό 25.830.000 ευρώ και δυναμικότητα Επέκτασης 2.600 m³/h, με επεξεργασία αδιύλιστου νερού Φράγματος Αστερίου, πρόβλεψη εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών & Υδροστροβίλων εγκατεστημένης ισχύος 910 KW, έργο για το οποίο έχει ολοκληρωθεί η οριστική Μελέτη (συμπεριλαμβανομένης της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων – ΑΕΠΟ).

Το 2024 ολοκληρώθηκε η «Αντικατάσταση Δικτύου Ν/Α Πάτρας Β’ φάση» (Πράτσικα - Ψαροφάι), με προϋπολογισμό 2.960.000 ευρώ. Το 2025 η «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης της Περιοχής Ζαρουχλεΐκων», με προϋπολογισμό 1.650.000 ευρώ και το 2026 η «Αντικατάσταση Δικτύων Προσφυγικά – Ψαροφαϊ – Ταραμπούρα», με προϋπολογισμό 5.960.000 ευρώ.

Για τη διαχείριση του νερού λειτουργεί ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης πίεσης και τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού για τον έλεγχο διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου της Πάτρας, με βάση τη μεθοδολογία της IWA (International Water Association).

Για το έργο της Διεύθυνσης Αποχέτευσης της ΔΕΥΑΠ, μίλησε ο Γεράσιμος Ρόζης, αναπλ. Προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών Έργων της Διεύθυνσης, που έχει στην ευθύνη της 25χλμ εξωτερικών αγωγών, 715χλμ εσωτερικών αγωγών, 115.298 συνδέσεις και ένα κέντρο ελέγχου-συμβάντων. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη έργα αποχέτευσης λυμάτων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων συνολικού προϋπολογισμού 43,4 εκ ευρώ, εκτός των έργων που αφορούν ανακατασκευές, συντηρήσεις, επεκτάσεις και βελτιώσεις δικτύων, αλλά και μελέτες που αφορούν το γενικό στρατηγικό σχέδιο (Master Plan) διαχείρισης ομβρίων υδάτων και αντιπλημμυρικών έργων του Δήμου Πατρέων, τον εντοπισμό, αποτύπωση και χαρτογραφική απεικόνιση του δικτύου αποχέτευσης Πάτρας-Α Φάση και το νέο αντλιοστάσιο λυμάτων Παραλίας Πατρών.

Για το έργο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της ΔΕΥΑΠ μίλησε ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Κωνσταντίνος Παπαγεωργακόπουλος. Η διεύθυνση έχει στόχο τη διασφάλιση ποιότητας και ασφάλειας πόσιμου νερού, αλλά και των επεξεργασμένων λυμάτων.

Για την επίτευξη του στόχου της διασφάλισης καθαρού και υγιεινού νερού σε όλους τους πολίτες του Δήμου Πάτρας, το Τμήμα Ελέγχου και Επεξεργασίας Πόσιμου Νερού της Δ.Ε.Υ.Α. Πάτρας διενεργεί σε μόνιμη βάση ελέγχους (δειγματοληψίες) στο πόσιμο νερό των δικτύων ύδρευσης που διαθέτει η ΔΕΥΑΠ στους κατοίκους του Δήμου Πατρέων. Το πρόγραμμα δειγματοληψιών και αναλύσεων του εργαστηρίου της Δ.Ε.Υ.Α.Π., περιλαμβάνει σημεία αντιπροσωπευτικά όλων των δικτύων ύδρευσης του διευρυμένου Καλλικρατικού δήμου, με γνώμονα τη συστηματική παρακολούθηση της μικροβιολογικής και φυσικοχημικής ποιότητας του πόσιμου νερού, σε σχολεία της πόλης, επιχειρήσεις, οικίες, δεξαμενές διανομής κ.α.

Για τα χαρακτηριστικά του πόσιμου νερού της περιοχής σας μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΠ: Ποιοτικός Έλεγχος – Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Ο Βιολογικός έχει έκταση: 80 στρ. με κάλυψη 50 στρ. και ξεκίνησε να λειτουργεί τον Οκτώβρη του 2001, έχει μέση ημερήσια παροχή 42.000 m3, με 3 γραμμές παρατεταμένου αερισμού και 1 γραμμή MBBR. Λειτουργεί με 24ώρη βάρδια Ηλεκτροτεχνιτών και εργατών, έχει αυτοματοποιημένη δειγματοληψία λυμάτων και δίκτυο οπτικών ινών βιομηχανικού αυτοματισμού. Στον Βιολογικό πραγματοποιούνται συνεχείς συντηρήσεις και βελτιώσεις, που σχεδιάζονται από το προσωπικό του βιολογικού και υλοποιούνται είτε από το ίδιο το προσωπικό, είτε με εξωτερικά συνεργεία.

Οι παρουσιάσεις θα ολοκληρωθούν αύριο Παρασκευή 3 Ιουλίου με τις εξής Διευθύνσεις:

1. Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού Έργου και Η/Μ

2. Διεύθυνση Έργων Υποδομής

3. Διεύθυνση Συντήρησης και Αυτεπιστασίας

4. Σχολικές Επιτροπές

5. Διεύθυνση Παιδείας και Αθλητισμού.