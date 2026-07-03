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Ο Απόλλων Πατρών θα προσφύγει κατά της ΕΟΚ

Ο Απόλλων Πατρών θα προσφύγει κατά της ΕΟΚ

Πάει ΑΣΕΑΔ

Από ανακοίνωση του ΑΣ Απόλλων Πατρών:

«Θα θέλαμε να ενημερώσουμε την αθλητική κοινή γνώμη, το μπασκετικό κοινό, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενο, ότι ο Συλλογός μας κατέθεσε Προσφυγή ενώπιον του Ανωτάτου Συμβουλίου Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ) κατά της απόφασης της Επιτροπής Ειδικής Αδειοδότησης (wild card) της ΕΟΚ για την συμμετοχή στην Elite League έτους 2026-2027».

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Απόλλων Πατρών ΕΟΚ
Sports
Μπάσκετ
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