Σαμικό Ηλείας: Νεκρός 55χρονος σε τροχαίο δυστύχημα με μηχανάκι

Μοιραία αποδείχθηκε η επιστροφή ενός 55χρονου άνδρα από την παραλία το βράδυ της Πέμπτης στο Σαμικό, καθώς έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Ο άνδρας κινούνταν με το μηχανάκι του, όταν -υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες- έχασε τον έλεγχο, βγήκε εκτός δρόμου και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε σιδερένια κολόνα ηλεκτροφωτισμού.

Η πρόσκρουση αποδείχθηκε μοιραία, καθώς ο 55χρονος υπέστη θανάσιμα τραύματα και κατέληξε ακαριαία.

Η είδηση έχει προκαλέσει θλίψη στην τοπική κοινωνία, ενώ τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία Πύργου.