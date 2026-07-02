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Σαμικό Ηλείας: Νεκρός 55χρονος σε τροχαίο δυστύχημα με μηχανάκι

Σαμικό Ηλείας: Νεκρός 55χρονος σε τροχαί...

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία Πύργου

Μοιραία αποδείχθηκε η επιστροφή ενός 55χρονου άνδρα από την παραλία το βράδυ της Πέμπτης στο Σαμικό, καθώς έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Ο άνδρας κινούνταν με το μηχανάκι του, όταν -υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες- έχασε τον έλεγχο, βγήκε εκτός δρόμου και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε σιδερένια κολόνα ηλεκτροφωτισμού.

Η πρόσκρουση αποδείχθηκε μοιραία, καθώς ο 55χρονος υπέστη θανάσιμα τραύματα και κατέληξε ακαριαία.

Η είδηση έχει προκαλέσει θλίψη στην τοπική κοινωνία, ενώ τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία Πύργου.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Τροχαίο Δυστύχημα Ηλεία
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