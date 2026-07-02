Σαμικό Ηλείας: Νεκρός 55χρονος σε τροχαίο δυστύχημα με μηχανάκι

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία Πύργου
Μοιραία αποδείχθηκε η επιστροφή ενός 55χρονου άνδρα από την παραλία το βράδυ της Πέμπτης στο Σαμικό, καθώς έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.
Ο άνδρας κινούνταν με το μηχανάκι του, όταν -υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες- έχασε τον έλεγχο, βγήκε εκτός δρόμου και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε σιδερένια κολόνα ηλεκτροφωτισμού.
Η πρόσκρουση αποδείχθηκε μοιραία, καθώς ο 55χρονος υπέστη θανάσιμα τραύματα και κατέληξε ακαριαία.
Η είδηση έχει προκαλέσει θλίψη στην τοπική κοινωνία, ενώ τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία Πύργου.
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