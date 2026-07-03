Αθηνά Μαξίμου: «Μόνο κακό κάνει η εκδίκηση, χαλάς φαιά ουσία και ζωτική ενέργεια σε κάτι σκοτεινό»

Η Αθηνά Μαξίμου βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής “Νωρίς νωρίς” με τη Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη.

Ανάμεσα σε άλλα, δε, η γοητευτική πρωταγωνίστρια αναφέρθηκε στη σχέση που διατηρεί η ίδια με την συγχώρεση αλλά και στον χρόνο που απαιτεί η συγκεκριμένη διαδικασία προς την απελευθέρωση.

Ειδικότερα, η Αθηνά Μαξίμου σημείωσε χαρακτηριστικά πως “θεωρώ πως το να μπαίνει κανείς σε μια κατάσταση εκδικητική μόνο κακό κάνει. Νομίζω ότι χαλάς φαιά ουσία και ζωτική ενέργεια σε κάτι το οποίο είναι σκοτεινό”.

“Κάπου είχα διαβάσει και ενστερνίζομαι πάρα πολύ ότι όταν μπορείς να συγχωρήσεις κάποιον, σημαίνει ότι αυτός ο κάποιος δεν σε ελέγχει πια. Οπότε αυτό είναι μια μεγάλη απελευθέρωση, αυτό δίνει η συγχώρεση”.

“Είναι μια διαδικασία που δεν είναι απλή, δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Χρειάζεται χρόνος αλλά, κυρίως, χρειάζεται να ‘ναι η τάση σου προς τα εκεί για να πάει κανείς παρακάτω και να απεμπλακεί από το τραύμα” πρόσθεσε, ακόμα, η Αθηνά Μαξίμου στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ.

“Όχι ότι θεραπεύεται, αλλά μπορεί να το διαχειριστεί και να πάει παρακάτω…”



