Δυο μαύρα πουκάμισα: Στα Χανιά τα γυρίσματα της νέας σειράς του MEGA

Τα «Δυο μαύρα πουκάμισα» η νέα σειρά του MEGA βρίσκεται αυτές τις μέρες στα Χανιά για τα γυρίσματα.

Οι συντελεστές μίλησαν στα τηλεοπτικά κανάλια της Κρήτης, στον δημοτικό κήπο της πόλης, οι οποίοι δήλωσαν ενθουσιασμένοι τόσο από το κλίμα της παραγωγής όσο και από την κρητική φιλοξενία και τις ομορφιές του τόπου.

Στον ρόλο του Σήφη, ενός εκ των δυο ανδρών πρωταγωνιστών, ο Αντώνης Μυριαγκός που έγινε ευρύτατα γνωστός από τον ρόλο του στον κινηματογραφικό Καποδίστρια.

«Την αγαπώ πολύ την Κρήτη, έχω έρθει πολλές φορές, όχι για γυρίσματα. Αγαπώ τους Κρητικούς, είμαστε ευχαριστημένοι υπέρ του δέοντος. Πήγαμε στα Ανώγεια, οι άνθρωποι μας αγκάλιασαν, μας πήγαν στα μιτάτα. Τώρα κατέβηκαμε στα Χανιά. Είμαστε ευλογημένοι, το χαιρόμαστε πολύ. » τόνισε ο κ. Μυριαγκός μιλώντας στα τοπικά ΜΜΕ.

«Είναι μια σειρά που έχει πολλή δύναμη στην πλοκή» τόνισε ο Μιχάλης Αεράκης, εκφράζοντας τη χαρά του που μετά από δική του εισήγηση τα γυρίσματα γίνονται στα Χανιά! Ο ίδιος, εμφανίζεται σε πρωταγωνιστικό ρόλο, ως ο πατέρας του Βασίλη Μπισμπίκη.

Ο σκηνοθέτης της σειράς, Μάριος Καραμάνης : Έχουμε γυρίσει σκηνές στα Ταμπακαριά, στο Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας και τώρα στον Δημοτικό Κήπο. Μια ερωτική δραματκή σειρά,που αφορά δυο φίλους και ανάμεσά τους μια γυναίκα. Είναι μια σειρά που αφορά την Κρήτη είναι μια κρητική σειρά.

«Το ότι έχουμε κάνει την αρχή μας από δω μας έχει φέρει πολύ μεγάλο γούρι! Ελπίζουμε να αρέσει και στον κόσμο όσο αρέσει και σε μας» τόνισε η πρωταγωνίστρια Μαριάννα Κιμούλη, μιλώντας για τον χαρακτήρα της Μαρκέλλας, ενός κοριτσιού που θα βρεθεί καταλάθος στο κέντρο ενός ερωτικού τριγώνου.

Ο Αιμιλιανός Σταματάκης, σημείωσε πως μέσα στη σειρά υπάρχει ένα πηγαίο αυθεντικό κομμάτι της Κρήτης, η μουσική, το τραγούδι.

Η σειρά βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου, σε σενάριο Εμμανουέλας Αλεξίου, σκηνοθεσία Μάριου Καραμάνη και Κώστα Κιμούλη, με τους Βασίλη Μπισμπίκη, Αντώνη Μυριαγκό και Μαριάννα Κιμούλη στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Μέσα από μια ερωτική ιστορία, φωτίζει την καθημερινή ζωή και τις παραδόσεις της Κρήτης ενώ προσεγγίζει και πιο δύσκολα θέματα, τιμής, αντεκδίκησης, “άγραφων νόμων”.