Κι όμως το κλιματιστικό μπορεί να πιάσει φωτιά, ακόμη και να κάνει έκρηξη - Τι θα πρέπει να μας θορυβήσει - ΒΙΝΤΕΟ

Στιγμές αγωνίας το πρωί της Πέμπτης στον Πύργο Ηλείας, όταν φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου πολυκατοικίας.

Οι πρώτες πληροφορίες αποδίδουν το περιστατικό σε βλάβη κλιματιστικού, ενώ φέρεται να προηγήθηκε μικρή έκρηξη που αναστάτωσε τους ενοίκους. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις, ενώ μία γυναίκα παρουσίασε αναπνευστική δυσφορία από τους καπνούς, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί σοβαρά.

Το συμβάν αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τη σημασία της σωστής συντήρησης των κλιματιστικών. Μιλήσαμε με αφορμή το θέμα με τον ηλεκτρολόγο μηχανολόγο Μάριο Στρατογιάννη ο οποίος μας επισήμανε ότι πολλές πυρκαγιές σε κατοικίες οφείλονται σε φθαρμένες καλωδιώσεις, υπερθέρμανση εξαρτημάτων, βουλωμένα φίλτρα ή γενικότερα στην ελλιπή συντήρηση των μονάδων. Παράλληλα, η ύπαρξη εύφλεκτων αντικειμένων κοντά στις συσκευές αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς.

Οι τεχνικοί συνιστούν άμεσο έλεγχο όταν εμφανίζονται ενδείξεις όπως οσμή καμένου, καπνός, σπινθήρες ή ασυνήθιστοι θόρυβοι, καθώς η προληπτική συντήρηση αποτελεί την καλύτερη ασπίδα για την προστασία ανθρώπων και περιουσιών.