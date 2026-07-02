Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι: Η Νέα Υόρκη στους ρυθμούς του γάμου τους

Ο αμερικανικός Τύπος σχολιάζει ότι πρόκειται για «το χειρότερα φυλαγμένο μυστικό της σόουμπιζ», καθώς αποκαλύπτονται λεπτομέρειες για τις εκδηλώσεις που θα πλαισιώσουν τον λαμπερό γάμο της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί από πολλούς ως «βασιλικός γάμος της Αμερικής». Οι εκδηλώσεις αναμένεται να ξεκινήσουν απόψε στη Νέα Υόρκη.

Οι φήμες μιας γαμήλιας τελετής της διάσημης τραγουδίστριας με τον αστέρα του αμερικανικού ποδοσφαίρου στο Madison Square Garden, όπου εκείνη έχει τραγουδήσει πολλές φορές, κυκλοφορούν εδώ και εβδομάδες. Επισήμως δεν έχουν επιβεβαιωθεί και η εκπρόσωπος Τύπου δεν έχει απαντήσει στις ερωτήσεις του Γαλλικού Πρακτορείου για το θέμα. Όμως, οι πυρετώδεις προετοιμασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και ημέρες δεν αφήνουν περιθώρια αμφιβολίας.

Το Page Six και το ABC επιβεβαιώνουν πως οι εορτασμοί θα ξεκινήσουν απόψε, στις 18.00 τοπική ώρα με ένα δείπνο όπου έχουν προσκληθεί περίπου 100 άνθρωποι. Ο γάμος αναμένεται να τελεστεί την Παρασκευή με περισσότερους από 1000 προσκεκλημένους, μεταξύ αυτών πολλά διάσημα πρόσωπα (η τραγουδίστρια Σελένα Γκόμεζ, τα μοντέλα Τζίτζι Χαντίτ και Κάρα Ντελεβίν, η ηθοποιός Ζόι Κράβιτς και άλλοι).

Οι καλεσμένοι, οι οποίοι, σύμφωνα με δημοσιεύματα, υπέγραψαν ένα συμφωνητικό εχεμύθειας και δεν θα μπορούν να έχουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα, αναμένονται από τις 15.30 τοπική ώρα για ένα κοκτέιλ. Η τελετή έχει προγραμματιστεί για τις 17.30, ενώ θα ακολουθήσει δεξίωση έως αργά τη νύχτα

Σύμφωνα με το Page Six, η τραγουδίστρια Στίβι Νικς και ο μουσικός της κάντρι Τιμ ΜακΓκρόου θα διασκεδάσουν τους καλεσμένους. Γίνεται επίσης λόγος και για εμφανίσεις των Εντ Σίραν και Πολ Μακάρτνεϊ.

Κάστρο υπό κατασκευή

Από τις αρχές της εβδομάδας, στο Madison Square Garden, διάσημη αίθουσα πολιτιστικών και αθλητικών θεαμάτων, οι προετοιμασίες είναι πυρετώδεις για μια ιδιωτική εκδήλωση.

Έξω από τον χώρο σήμερα το πρωί, δεκάδες δημοσιογράφοι και φωτογράφοι παρακολουθούσαν, αψηφώντας την αποπνικτική ζέστη, την «παρέλαση» των περονοφόρων ανυψωτικών οχημάτων που ήταν φορτωμένα με κουτιά και προσεκτικά τυλιγμένα αντικείμενα διακόσμησης.

Ο ιστότοπος με νέα της σόουμπιζ TMZ επιβεβαιώνει πως ένα κάστρο χτίζεται στο εσωτερικό. Η Λορίν Γκρίνμπεργκ, θαυμάστρια της τραγουδίστριας από το Οχάιο, ηλικίας 30 ετών, πήγε να δει από κοντά επιχειρώντας να ικανοποιήσει την περιέργειά της. «Βρίσκομαι στη Νέα Υόρκη για έναν τελείως διαφορετικό λόγο και καθώς γνωρίζω πως η Τέιλορ Σουίφτ παντρεύεται, θα ήθελα να δω τι ακριβώς συμβαίνει περιμετρικά του Madison Square Garden», περιέγραψε στο AFP αυτή η σύμβουλος ψυχικής υγείας.

Την ίδια ώρα, οι New York Times κάνουν λόγο για μια ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, από σήμερα, και για το κλείσιμο ορισμένων γειτονικών δρόμων. Σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων, η αστυνομία δεν το επιβεβαίωσε, ωστόσο, η διευθύντρια μιας πιτσαρίας που βρίσκεται πολύ κοντά στον χώρο ανέφερε πως ενημερώθηκε από τις αρχές.

Από την άλλη, ο επικεφαλής της δημόσιας επιχείρησης Συγκοινωνιών της Νέας Υόρκης, Τζάνο Λίμπερ, είπε πως δεν έχει «καμία πληροφορία εκ των έσω», προτού καλέσει τους «διάσημους» να επιλέξουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς προκειμένου να πάνε στον γάμο, εφόσον αυτός γίνει.