Το σόι σου: Τι αποκαλύπτουν οι πρωταγωνιστές για την επόμενη σεζόν

Στα εξωτερικά γυρίσματα των τελευταίων επεισοδίων της σειράς “Το σόι σου” τρύπωσε η κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» και κατέγραψε τα πάντα.

Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι έχουν πάει διακοπές και ας δούμε τι μας είπαν:

Γιώργος Γιαννόπουλος: «Η σειρά θα πάει και του χρόνου, εγώ ευελπιστώ να πάμε και του παρά χρόνου. Με τον γαμπρό μου Μιχάλη ποτέ δεν θα κάνουμε ανακωχή. Τσακώνονται αυτοί οι δύο αλλά αγαπιούνται πολύ. Ο Χαμπέας είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει πολύ, συγκινείται, κλαίει. Οι φωνές είναι ψεύτικες, είναι φωνακλάς αλλά είναι πολύ ευαίσθητος άνθρωπος».

Μελέτης Ηλίας: «Ο Σάββας το έχει τερματίσει. Τα κορίτσια του πια είναι 20 χρόνων και τους συμπεριφέρεται λες και είναι 12. Όταν είδε την κόρη του με το αγόρι της, του γυρίσανε τα λαμπάκια, είναι πρωτόγνωρες καταστάσεις». Όσο για τα εξωτερικά γυρίσματα της σειράς, θα πει, αστειευόμενος, ότι νιώθει πώς κάνουν «κασκαντεριλίκια», καθώς βρίσκονται εκτός πλατό.

Ο Ευθύμης Ζησάκης αποκαλύπτει ότι «κάτι ωραίο θα γίνει την επόμενη σεζόν, οπότε ας το πούμε στα ιταλικά… Μπέλλα». Ενώ ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης πιστεύει ότι οι και οι δυο οικογένειες έχουν τα θετικά και αρνητικά τους… «και γι’ αυτό το λόγο ο κόσμος ταυτίζεται είτε με τη μία είτε με την άλλη, είτε και με τις δύο, γιατί κάτι βλέπει στον εαυτό του μέσα από αυτούς τους χαρακτήρες».

Η Γωγώ Καρτσάνα και ο Σόλων Τσούνης λένε ότι οι Χαμπέοι και οι Τριαντάφυλλοι δε θα σταματήσουν ποτέ να τσακώνονται, αλλά κατά βάση είναι πολύ αγαπημένοι.

Η Ιωάννα Ασημακοπούλου μιλά για τα θετικά σχόλια του κόσμου αλλά και την ανάγκη του να γελάσει και να αισθανθεί οικεία. «Γιατί είναι μια comfort σειρά και την έχουν ανάγκη όλες οι ηλικίες όχι μόνο τα παιδιά, είναι και άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας. Κάθε γενιά έχει να πάρει κάτι και να ακουμπήσει ένα δικό της κομμάτι, βλέποντας αυτή τη σειρά».

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