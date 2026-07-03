Κρίνο και Αγκάθι: Γεροντιδάκης - Παντούση ζουν έναν εφιαλτικό έρωτα - Δείτε το νέο τρέιλερ

Μία νέα δραματική σειρά εποχής έρχεται στον ΑΝΤ1 με τίτλο «Κρίνο και αγκάθι» και πρωταγωνιστές ένα εκλεκτό καστ Ελλήνων ηθοποιών. Ο Γιώργος Γεροντιδάκης ενώνει τις δυνάμεις του με την Αναστασία Παντούση, κρατώντας τους κεντρικούς ρόλους.

Στο πλευρό των ταλαντούχων καλλιτεχνών θα είναι ο Στέλιος Μάϊνας, η Μαρία Ζορμπά, ο Γιάννης Τσορτέκης και η Κατερίνα Διδασκάλου. Στη νέα σειρά του ΑΝΤ1, «Κρίνο και αγκάθι» μια γυναίκα που ζητά εκδίκηση και ένας άντρας που κουβαλά ένα βαρύ μυστικό, ενώ δύο οικογένειες που είναι δεμένες με ένα παρελθόν γεμάτο αίμα και σιωπή.

Το «Κρίνο & Αγκάθι», η νέα μεγάλη σειρά εποχής του ΑΝΤ1, παρουσιάζει για πρώτη φορά τους βασικούς πρωταγωνιστές της και τις οικογένειες που θα βρεθούν στο επίκεντρο μιας ιστορίας αγάπης, εκδίκησης και συγκλονιστικών αποκαλύψεων.

Στο νέο trailer της σειράς «Κρίνο & Αγκάθι», οι τρυφερές λέξεις ενός ερωτικού γράμματος ντύνονται με εικόνες γεμάτες σκοτάδι, απώλεια και ανείπωτο πόνο.

Μια νεαρή γυναίκα γράφει για την αγάπη, αλλά κοιτάζει με μίσος. Μιλά για το μέλλον, αλλά ζει εγκλωβισμένη στο παρελθόν. Ονειρεύεται έναν γάμο, αλλά πίσω από το νυφικό της κρύβεται ένα μαχαίρι.