Μαγειρική σόδα, γάζες, κρέμα κορτιζόνης - Τα απαραίτητα στην παραλία για τις μωβ μέδουσες και τους λαγοκέφαλους

Ένα μικρό «φαρμακείο παραλίας» μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν επαφής ή τραυματισμού από μέδουσες ή λαγοκέφαλους.

Οι υψηλές θερμοκρασίες και η αυξημένη παρουσία θαλάσσιων οργανισμών τα τελευταία καλοκαίρια, έχουν επαναφέρει στο προσκήνιο την ανάγκη για σωστή προετοιμασία στην παραλία.

Το φετινό καλοκαίρι, σε αρκετές περιοχές εμφανίζονται μωβ μέδουσες και λαγοκέφαλοι.

Σε περίπτωση επαφής με μωβ μέδουσα, το πρώτο βασικό βήμα είναι το ξέπλυμα της περιοχής επαφής ή τραυματισμού, με θαλασσινό νερό.

Στη συνέχεια, η εφαρμογή μαγειρικής σόδας σε μορφή πάστας θεωρείται βοηθητική, ενώ γάζες και αντιισταμινικές ή κορτιζονούχες κρέμες χρησιμοποιούνται αφότου έχει καθαριστεί σωστά η περιοχή.

Συμπερασματικά, σε περίπτωση που μας τσιμπήσει μωβ μέδουσα, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ξεπλύνουμε την περιοχή με άφθονο θαλασσινό νερό και να εφαρμόσουμε στην περιοχή του τσιμπήματος μαγειρική σόδα διαλυμένη με θαλασσινό νερό.

Επίσης, η κορτιζονούχος κρέμα και τα αντιισταμινικά θα πρέπει να δίδονται για την αποφυγή πιο έντονων αντιδράσεων.

Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις που έχουμε πιο σοβαρά συμπτώματα αλλεργίας, θα πρέπει να αναζητήσουμε αμέσως ιατρική φροντίδα.

Τι να κάνετε αν σας τσιμπήσει λαγοκέφαλος

Οι λαγοκέφαλοι, που έχουν κάνει την εμφάνισή τους σε ελληνικές θάλασσες, αποτελούν κίνδυνο κυρίως λόγω της τοξικότητάς τους και όχι της επιθετικότητάς τους.

Σε περίπτωση επαφής ή τραυματισμού απαιτείται άμεση ιατρική αξιολόγηση, ενώ οι γάζες μπορούν να βοηθήσουν στην προσωρινή κάλυψη του τραύματος μέχρι τη μεταφορά σε υγειονομική δομή.

Ο Τομέας Υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού συνιστά άμεσο καθαρισμό του τραύματος με άφθονο τρεχούμενο καθαρό νερό και σαπούνι, καθώς και να μη χρησιμοποιείτε, τοπικά, αντισηπτικά χωρίς οδηγία γιατρού.

Παράλληλα, συνιστά την εφαρμογή σταθερής πίεσης με καθαρές γάζες ή καθαρό πανί. Αν η αιμορραγία είναι έντονη, διατηρήστε συνεχή πίεση πάνω στο τραύμα, κρατώντας το μέλος ψηλά.

Αναζητήστε οπωσδήποτε ιατρική βοήθεια, το τραύμα από το δάγκωμα θα χρειαστεί εξειδικευμένη φροντίδα, αντιτετανικό ορό, ίσως και ράμματα, εάν το τραύμα είναι βαθύ.

Σε περίπτωση που το περιστατικό συμβεί σε απομακρυσμένη περιοχή ή η αιμορραγία είναι έντονη, οι πολίτες θα πρέπει να καλέσουν το ΕΚΑΒ (166) ή τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης (112), παρέχοντας τις κατάλληλες πρώτες βοήθειες μέχρι την άφιξη της βοήθειας.

Οι λουόμενοι θα πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με άγνωστα θαλάσσια είδη και να ενημερώνουν τις Αρχές σε περίπτωση που εντοπίσουν επικίνδυνους οργανισμούς.

Η σωστή ενημέρωση και ένα βασικό κιτ πρώτων βοηθειών στην παραλία μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο επιπλοκών και να προσφέρουν άμεση ανακούφιση μέχρι την παροχή ιατρικής φροντίδας.