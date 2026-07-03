Βρεφονηπιακοί Σταθμοί ΔΥΠΑ: Σήμερα ξεκινούν οι αιτήσεις για 28 δομές - Αναλυτικές οδηγίες

Σήμερα στις 18:00, ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεωνγια εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών-νηπίων στους 28 Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της ΔΥΠΑ για τη σχολική χρονιά 2026-2027.

Η φιλοξενία των βρεφών-νηπίων στους σταθμούς της ΔΥΠΑ είναι δωρεάν και οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και την Δευτέρα 13 Ιουλίου και ώρα 23:49.

Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι οι γονείς ή οι ασκούντες την επιμέλεια (ανάδοχοι, κηδεμόνες κ.ο.κ.) βρεφών – νηπίων.

Αναλυτικά:

Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Ασφαλισμένοι στον e-EΦΚΑ λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ, οποτεδήποτε στο διάστημα 12 πλήρων μηνών που προηγούνται της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Άνεργοι εγγεγραμμένοι με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο στο Ψηφιακό Μητρώο αναζητούντων εργασία της ΔΥΠΑ, με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον 3 μηνών

Είναι δικαιούχοι του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς/ανεξαρτήτως απασχολουμένων ασφαλισμένων (τ. ΟΑΕΕ, τ. ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, τ. ΕΤΑΑ).

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω gov.gr. και η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε βρεφικό και παιδικό σταθμό → Εγγραφή σε βρεφονηπιακό σταθμό της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ)

Οι ιδιόκτητοι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί της ΔΥΠΑ λειτουργούν από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Ιουλίου, 6:45 – 16:00 (Δευτέρα – Παρασκευή) και απευθύνονται σε βρέφη-νήπια από 6 μηνών έως 4 ετών. Εφαρμόζεται ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης για την αρμονική εκπαιδευτική και ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών.

Αναλυτικά, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί της ΔΥΠΑ στην Αττική υπάρχουν σε:

Αγία Βαρβάρα

Άνω Λιόσια

Ελευσίνα

Κερατσίνι

Μενίδι

Μοσχάτο

Ολυμπιακό Χωριό

Περιστέρι

Ίλιον

Χαϊδάρι.

Ενώ στην Περιφέρεια υπάρχουν Βρεφονηπιακοί Σταθμοί της ΔΥΠΑ σε:

Αγρίνιο

Άρτα

Δράμα

Ηγουμενίτσα

Ιωάννινα

Καβάλα

Καλαμάτα

Καρδίτσα

Καρπενήσι

Κομοτηνή

Μεσολόγγι

Νάουσα

Ξάνθη

Πάτρα

Πυλαία Θεσσαλονίκης

Σέρρες

Τρίκαλα

Λάρισα.

Στις περιπτώσεις που δεν μπορούν να αναζητηθούν στοιχεία με αυτεπάγγελτη αναζήτηση από τη ΔΥΠΑ, ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί βάσει των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην Ενότητα Γ΄ της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος.

Τα κριτήρια επιλογής είναι οικονομικά και κοινωνικά. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων, θα αναρτηθούν προσωρινοί πίνακες επιλεγέντων, αναπληρωματικών και αποκλειομένων βρεφών-νηπίων και οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις.

Η ΔΥΠΑ συμμετέχει στη δράση «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» με Δικαιούχο Φορέα την ΕΕΤΑΑ που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο καθώς και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.

Οι γονείς, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο ανωτέρω πρόγραμμα καλούνται να υποβάλουν τη σχετική αίτηση εμπρόθεσμα και να παρακολουθούν, την πορεία του προγράμματος στη σελίδα της (www.eetaa.gr), και να καταθέσουν το αντίστοιχο voucher, στον Βρεφονηπιακό Σταθμό της ΔΥΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν για περισσότερες πληροφορίες: https://www.dypa.gov.gr/brefonipiaki-paidiki-stathmi-dypa