Οικογενειακή τραγωδία στο Ωραιόκαστρο: Βίντεο καταγράφει τη στιγμή που ξεκινά η φονική φωτιά από ένα τσιγάρο

Το οπτικό υλικό δείχνει ότι δύο μόλις λεπτά μετά τη ρίψη του τσιγάρου εμφανίζεται ο πρώτος καπνός, ενώ εξαιτίας των ανέμων και των ξερόχορτων, η φωτιά εξαπλώθηκε με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο το πύρινο μέτωπο επεκτάθηκε, φτάνοντας έως τη Λητή, περίπου δύο χιλιόμετρα μακριά από το σημείο όπου εκδηλώθηκε η εστία με τον τραγικό απολογισμό.

Το βίντεο το οποίο παρουσίασε ο ΑΝΤ1, καταγράφει την έναρξη της πυρκαγιάς , η οποία, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, προκλήθηκε όταν ασυνείδητος οδηγός πέταξε αναμμένο τσιγάρο σε ξερά χόρτα δίπλα στον δρόμο.

Βίντεο που καταγράφει την έναρξη της πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης βλέπει το φως της δημοσιότητας. Στην τραγωδία έχασαν τη ζωή τους ένας 65χρονος πατέρας και ο 12χρονος γιος του, ενώ η μητέρα της οικογένειας νοσηλεύεται με εγκαύματα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Στο μικροσκόπιο τρία οχήματα

Στο επίκεντρο των ερευνών από τις Αρχές έχουν τεθεί τρία οχήματα που πέρασαν από το συγκεκριμένο σημείο την κρίσιμη χρονική περίοδο και καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας. Οι οδηγοί τους έχουν ήδη εντοπιστεί και εξετάζονται από τους ερευνητές του Ανακριτικού Κλιμακίου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η καταστροφική πυρκαγιά.

Η συγκλονιστική μαρτυρία της μητέρας

Την ίδια ώρα η περιγραφή της 40χρονης μητέρας η οποία κατάφερε να διασωθεί, ενώ ο σύζυγος και ο γιος της έχασαν τη ζωή τους συγκλονίζει.

«Ήμασταν όλοι μαζί στο σπίτι, είδαμε ξαφνικά τη φωτιά έξω. Ανοίγοντας την πόρτα, είδα ένα φυτό να καίγεται. Τότε, ο άνδρας μου μού είπε: "Πάμε να φύγουμε". Πήγα προς το αυτοκίνητο και νόμιζα ότι με ακολουθούν και οι δύο. Μπήκα από την πλευρά του συνοδηγού. Η φωτιά και οι καπνοί ήταν τόσο έντονοι, που δεν έβλεπα τίποτα. Όταν μπήκα στο αμάξι, καιγόταν από την πλευρά του οδηγού. Ύστερα από λίγο θυμάμαι πως ήρθαν κάποιοι πυροσβέστες και με έσωσαν», ανέφερε.

Το παιδί βρέθηκε μέσα σε ντουλάπα

Σύμφωνα με πληροφορίες από τον Δήμο Ωραιοκάστρου, η σορός του 12χρονου εντοπίστηκε μέσα σε ντουλάπα του σπιτιού. Οι ακριβείς συνθήκες δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί, ωστόσο η πρώτη εκτίμηση είναι ότι το παιδί, πανικόβλητο από τις φλόγες, επιχείρησε να κρυφτεί αναζητώντας προστασία. Ο 65χρονος πατέρας, συνταξιούχος εκπαιδευτικός και ιδιαίτερα γνωστός στην τοπική κοινωνία, βρέθηκε νεκρός στην αυλή του σπιτιού, όπου φέρεται να προσπαθούσε να προστατεύσει την κατοικία από τη φωτιά. Βίντεο καταγράφει τη στιγμή που ξεκινά η φονική φωτιά στο Ωραιόκαστρο. Δύο νεκροί, πατέρας και γιος, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τρία οχήματα και μαρτυρίες για τα αίτια της πυρκαγιάς.