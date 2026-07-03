Σήμα κινδύνου από την ΟΨΕ για τα κλιματιστικά - “Κινδυνεύουν ζωές”

Συναγερμός σήμανε, το πρωί της Πέμπτης (2/7), στον Πύργο Ηλείας, όταν φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας, πιθανότατα μετά από έκρηξη κλιματιστικού.

Με αφορμή το πρόσφατο σοβαρό περιστατικό, η Ομοσπονδία Ψυκτικών Ελλάδος, με παρέμβασή της στο NEWS 24/7, ζητά την άμεση ενίσχυση των ελέγχων στην αγορά ψύξης και κλιματισμού, καθώς και την αυστηρή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, με βασικό στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της δημόσιας ασφάλειας.

Πιο συγκεκριμένα, η Ομοσπονδία υπογραμμίζει ότι, χωρίς να προδικάζει τα αίτια του συγκεκριμένου συμβάντος, το περιστατικό έρχεται να αναδείξει για ακόμη μία φορά τους σοβαρούς κινδύνους που μπορεί να προκύψουν όταν δεν τηρούνται οι προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές ή όταν εργασίες εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής ψυκτικών και κλιματιστικών συστημάτων πραγματοποιούνται από μη αδειούχους και μη πιστοποιημένους τεχνικούς.

Όπως επισημαίνει, η ορθή διαχείριση των φθοριούχων ψυκτικών αερίων (Freon), καθώς και η ασφαλής λειτουργία των κλιματιστικών εγκαταστάσεων, προϋποθέτουν εξειδικευμένη γνώση, τήρηση αυστηρών πρωτοκόλλων και πλήρη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. Η ανεξέλεγκτη διακίνηση υλικών και η παράνομη ή πλημμελής εκτέλεση τεχνικών εργασιών, όπως τονίζει, μπορεί να δημιουργήσει σοβαρούς κινδύνους για εγκαταστάσεις, εργαζόμενους και πολίτες.

Η Ομοσπονδία υπενθυμίζει ότι έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει την Πολιτεία για τα κενά ελέγχου στην αγορά, σημειώνοντας ότι η απουσία συστηματικής εποπτείας επιτρέπει τη δραστηριοποίηση μη πιστοποιημένων προσώπων σε κρίσιμες τεχνικές εργασίες. Ήδη από τον Ιούλιο του 2024 είχε παρέμβει ξανά μέσω του NEWS 24/7, ζητώντας εντατικοποίηση των ελέγχων και αυστηρότερη εφαρμογή της νομοθεσίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ομοσπονδία Ψυκτικών Ελλάδος καλεί την Πολιτεία να προχωρήσει άμεσα σε στοχευμένες παρεμβάσεις, με βασικούς άξονες:

την εντατικοποίηση των ελέγχων στην εμπορία και διακίνηση φθοριούχων ψυκτικών αερίων,

την αυστηρή εποπτεία της αγοράς κλιματιστικών και ψυκτικών μηχανημάτων,

την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας για την αδειοδότηση και πιστοποίηση των τεχνικών,

και την ουσιαστική ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή και της δημόσιας ασφάλειας.

Παράλληλα, απευθύνει ισχυρή σύσταση προς τους καταναλωτές να επιλέγουν πάντοτε αδειούχους και πιστοποιημένους επαγγελματίες για εγκατάσταση και συντήρηση ψυκτικών και κλιματιστικών συστημάτων, επισημαίνοντας ότι η επίδειξη σχετικής άδειας δεν αποτελεί τυπική διαδικασία αλλά βασική προϋπόθεση ασφάλειας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα του κόστους, με την Ομοσπονδία να τονίζει ότι η επιλογή τεχνικών αποκλειστικά με βάση τη χαμηλότερη τιμή μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες πρακτικές, όταν δεν διασφαλίζεται η απαιτούμενη τεχνική επάρκεια. “Η ασφάλεια δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο έκπτωσης”, σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, η Ομοσπονδία στέκεται και στις λεγόμενες «δωρεάν υπηρεσίες», υπογραμμίζοντας ότι η τεχνική επάρκεια, η πιστοποίηση και η ασφάλεια δεν μπορεί να προσφέρονται χωρίς κόστος ούτε να υποβαθμίζονται στο πλαίσιο εμπορικών προωθητικών ενεργειών.

Κλείνοντας την παρέμβασή της, η Ομοσπονδία Ψυκτικών Ελλάδος επαναλαμβάνει ότι η ανθρώπινη ζωή αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και καλεί σε άμεση ενίσχυση της πρόληψης, της εποπτείας και της εφαρμογής της νομοθεσίας, ώστε να αποτραπούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

“Η ανθρώπινη ζωή δεν κοστολογείται. Η πρόληψη, η εφαρμογή της νομοθεσίας και η ανάθεση των εργασιών αποκλειστικά σε αδειούχους και πιστοποιημένους ψυκτικούς αποτελούν τη μόνη ασφαλή επιλογή.”