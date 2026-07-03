Πού αγοράζουν εξοχικά οι επενδυτές στην Ελλάδα - Οι περιοχές με τη μεγαλύτερη αύξηση τιμών

Η αγορά της δεύτερης κατοικίας στην Ελλάδα διανύει μία από τις πιο δυναμικές περιόδους της ιστορίας της.

Η ζήτηση για εξοχικές κατοικίες υψηλών προδιαγραφών βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

H χώρα εξελίσσεται σε έναν από τους πλέον ελκυστικούς προορισμούς της Μεσογείου για διεθνείς αγοραστές που αναζητούν συνδυασμό επενδυτικής ασφάλειας, ποιοτικού τρόπου ζωής και σημαντικών προοπτικών υπεραξίας.

Οι Κυκλάδες, τα νησιά του Ιονίου, η Πελοπόννησος και η Χαλκιδική συνθέτουν σήμερα τέσσερις διαφορετικές αλλά εξίσου ελκυστικές αγορές δεύτερης κατοικίας. Κάθε περιοχή διαθέτει τα δικά της χαρακτηριστικά, διαφορετικά επίπεδα τιμών και ξεχωριστές δυνατότητες απόδοσης, απευθυνόμενη σε διαφορετικά επενδυτικά προφίλ.

Η εικόνα της αγοράς ενισχύεται από τη συνεχιζόμενη άνοδο των αξιών των ακινήτων, που σε πολλές περιοχές κυμαίνεται μεταξύ 7% και 12% ετησίως. Οι τιμές ξεκινούν από περίπου 2.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο σε αναδυόμενες περιοχές της Πελοποννήσου και ξεπερνούν τα 12.000 ευρώ ανά τετραγωνικό σε κορυφαίες τοποθεσίες της Μυκόνου και της Αντίπαρου. Παράλληλα, οι μεικτές αποδόσεις από ενοικιάσεις κυμαίνονται από 3,7% στις Κυκλάδες έως και 5%-7% σε αγορές με έντονη δραστηριότητα βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Η Ελλάδα στο επίκεντρο της διεθνούς επενδυτικής προσοχής

Η ελληνική αγορά κατοικίας δεν βρίσκεται, πλέον, σε φάση ανάκαμψης αλλά σε φάση ωρίμανσης και αναβάθμισης. Το 2025 αποτέλεσε ακόμη μία χρονιά-ορόσημο για τον ελληνικό τουρισμό, με τα τουριστικά έσοδα να φθάνουν τα 23,6 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 9,4% σε σχέση με το 2024.

Παράλληλα, η χώρα υποδέχθηκε σχεδόν 37 εκατομμύρια ταξιδιώτες, καταγράφοντας αύξηση 5,6%, έναντι των 35,9 εκατομμυρίων αφίξεων του προηγούμενου έτους. Η δυναμική αυτή μεταφράζεται άμεσα στην αγορά ακινήτων, καθώς οι τιμές κατοικιών στα ελληνικά νησιά αυξήθηκαν κατά μέσο όρο περίπου 12% μέσα στο 2025, ενώ οι παραθαλάσσιες βίλες και οι ανακαινισμένες παραδοσιακές κατοικίες σημείωσαν ακόμη υψηλότερα ποσοστά ανατίμησης.

Σε περιοχές όπως οι Κυκλάδες, τα Ιόνια Νησιά, η Χαλκιδική και η Ερμιονίδα οι ξένοι αγοραστές αντιπροσωπεύουν, πλέον, πάνω από το 30% της συνολικής ζήτησης, ενώ σε ορισμένες μικροαγορές το ποσοστό αυτό ξεπερνά ακόμη και το 70%.

Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει και η περιορισμένη προσφορά νέων ακινήτων σε κορυφαίες τοποθεσίες. Οι αυστηρότεροι πολεοδομικοί περιορισμοί και η έλλειψη διαθέσιμης γης σε δημοφιλείς προορισμούς αυξάνουν τη σπανιότητα των ακινήτων, δημιουργώντας ισχυρές προϋποθέσεις για μακροπρόθεσμη διατήρηση της αξίας τους.

Κυκλάδες: Ο απόλυτος προορισμός πολυτελούς δεύτερης κατοικίας

Οι Κυκλάδες παραμένουν η «ναυαρχίδα» της ελληνικής αγοράς πολυτελών εξοχικών κατοικιών, με κάθε νησί να παρουσιάζει διαφορετικά χαρακτηριστικά και επενδυτικές ευκαιρίες.

Η Μύκονος εξακολουθεί να αποτελεί τη διεθνώς πιο αναγνωρίσιμη αγορά της χώρας, με τις τιμές να κυμαίνονται από 7.500 έως 12.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Οι ξένοι αγοραστές αντιπροσωπεύουν το 60%-70% της ζήτησης, κυρίως από τη Γαλλία, την Ιταλία και τον Λίβανο. Το πάγωμα νέων οικοδομικών αδειών αυξάνει ακόμη περισσότερο τη σπανιότητα των διαθέσιμων ακινήτων, στηρίζοντας τις αξίες στο ανώτερο τμήμα της αγοράς.

Η Πάρος, με τιμές από 5.500 έως 10.000 ευρώ ανά τετραγωνικό, εξελίσσεται στην πλέον δραστήρια αγορά των Κυκλάδων. Η αυξανόμενη ζήτηση συνδυάζεται με έντονη επενδυτική δραστηριότητα, καθώς το νησί προσελκύει πλέον αγοραστές που αναζητούν όχι μόνο υψηλή ποιότητα ζωής αλλά και επενδυτικές αποδόσεις.

Η Αντίπαρος αποτελεί μία από τις πλέον αποκλειστικές αγορές της χώρας, με τιμές από 6.800 έως 10.200 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Η περιορισμένη δόμηση και η χαμηλή προσφορά νέων κατοικιών λειτουργούν ως βασικοί μοχλοί διατήρησης των υψηλών αξιών.

Για όσους αναζητούν πιο προσιτές επιλογές, η Νάξος προσφέρει τιμές μεταξύ 3.500 και 5.200 ευρώ ανά τετραγωνικό, η Τήνος από 3.000 έως 5.000 ευρώ, η Σύρος από 2.500 έως 5.000 ευρώ και η Άνδρος από 2.200 έως 3.200 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η Σύρος, καθώς συνδυάζει πολιτιστική ζωή, αστικό χαρακτήρα και δυνατότητα χρήσης της κατοικίας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Την ίδια στιγμή, η Κέα και η Κύθνος κερδίζουν συνεχώς έδαφος λόγω της μικρής απόστασης από την Αθήνα, προσφέροντας ιδανικές επιλογές για σύντομες αποδράσεις.

Η Σαντορίνη, με τιμές από 4.500 έως 8.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα brands της Μεσογείου, προσφέροντας σημαντικές δυνατότητες βραχυχρόνιας μίσθωσης παράλληλα με την προσωπική χρήση.

Οι μέσες μεικτές αποδόσεις από ενοικιάσεις στις Κυκλάδες διαμορφώνονται περίπου στο 3,7%, ενώ σε επιλεγμένες πολυτελείς κατοικίες μπορεί να είναι σημαντικά υψηλότερες.

Ιόνιο: Αυθεντικότητα και σταθερή υπεραξία

Τα νησιά του Ιονίου αποτελούν μία διαφορετική επενδυτική πρόταση, συνδυάζοντας αυθεντικότητα, πλούσια βλάστηση και εύκολη προσβασιμότητα.

Από το 2019 μέχρι σήμερα οι τιμές ακινήτων στα Ιόνια Νησιά έχουν αυξηθεί κατά 49,3%, αντανακλώντας την αυξανόμενη διεθνή ζήτηση.

Η Κέρκυρα αποτελεί μία από τις πιο ώριμες αγορές δεύτερης κατοικίας της χώρας. Οι τιμές κινούνται από 3.200 έως 3.800 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ οι πολυτελείς παραθαλάσσιες βίλες φθάνουν ακόμη και τα 8.500 ευρώ ανά τετραγωνικό. Οι ξένοι αγοραστές αποτελούν το 60%-75% της ζήτησης στην premium κατηγορία, με τους Βρετανούς να διατηρούν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η Λευκάδα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον χάρη στην οδική σύνδεσή της με την ηπειρωτική Ελλάδα μέσω πλωτής γέφυρας. Οι τιμές κυμαίνονται γύρω στα 3.800-3.900 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και η αγορά ευνοείται σημαντικά από τη δραστηριότητα των βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Η Κεφαλονιά, με τιμές από 3.000 έως 3.600 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, διαθέτει διαφορετικές μικροαγορές, με το Φισκάρδο να αποτελεί το πλέον εδραιωμένο premium σημείο του νησιού.

Ξεχωριστή περίπτωση αποτελούν οι Παξοί, όπου η σπανιότητα της προσφοράς και η υψηλή ιδιωτικότητα διατηρούν τις τιμές σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Οι μέσες αξίες κυμαίνονται από 4.200 έως 5.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ οι κορυφαίες βίλες φτάνουν ακόμη και τα 9.500 ευρώ ανά τετραγωνικό.

Πελοπόννησος: Η νέα δύναμη της ελληνικής εξοχικής κατοικίας

Η Πελοπόννησος εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια σε έναν από τους πλέον δυναμικούς επενδυτικούς προορισμούς της χώρας, συνδυάζοντας φυσικό πλούτο, ιστορικό χαρακτήρα και αυξανόμενη διεθνή αναγνωρισιμότητα.

Στην Αργολίδα, το Πόρτο Χέλι παραμένει το κορυφαίο σημείο αναφοράς της πολυτελούς αγοράς. Οι τιμές στην περιοχή Πόρτο Χέλι - Κόστα - Βερβερόντα κυμαίνονται μεταξύ 4.000 και 6.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ τα κορυφαία παραθαλάσσια ακίνητα ξεπερνούν τα 12.000 ευρώ ανά τετραγωνικό.

Το Ναύπλιο, με τιμές από 2.500 έως 5.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, προσφέρει μια διαφορετική πρόταση που συνδυάζει ιστορία, πολιτισμό και ποιοτική καθημερινότητα.

Στη Μεσσηνία, η ανάπτυξη του Costa Navarino έχει λειτουργήσει ως καταλύτης για την προσέλκυση επενδύσεων. Στην περιοχή Πύλου - Γιάλοβας οι τιμές κυμαίνονται από 3.000 έως 6.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ η Καλαμάτα κινείται μεταξύ 2.500 και 4.500 ευρώ.

Παράλληλα, η ζώνη Κορώνης - Φοινικούντας προσφέρει πιο προσιτά σημεία εισόδου, με τιμές από 2.000 έως 4.200 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Η Κορινθία αποτελεί μία ακόμη αγορά που κερδίζει έδαφος, με τιμές από 2.500 έως 4.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και σημαντικό πλεονέκτημα την απόσταση μόλις μίας έως μιάμισης ώρας από την Αθήνα.

Αντίστοιχα, η Λακωνία, με τιμές από 1.200 έως 3.200 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, προσελκύει αγοραστές που αναζητούν αυθεντικότητα και ήπια ανάπτυξη. Περιοχές όπως η Μονεμβασιά, το Γύθειο και η Μάνη αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα αγορών με σημαντικές προοπτικές υπεραξίας.

Χαλκιδική: Η «Ριβιέρα» της Βόρειας Ελλάδας

Η Χαλκιδική αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς πόλους δεύτερης κατοικίας στη Βόρεια Ελλάδα, συνδυάζοντας εύκολη πρόσβαση μέσω του αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης, εκτεταμένες ακτές και ισχυρή παρουσία ξένων αγοραστών από τα Βαλκάνια, την Κεντρική Ευρώπη και το Ισραήλ.

Η Κασσάνδρα συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης χάρη στις ανεπτυγμένες τουριστικές υποδομές και την έντονη αγορά βραχυχρόνιας μίσθωσης. Η Σιθωνία προσελκύει επενδυτές που αναζητούν μεγαλύτερη ιδιωτικότητα και φυσικό περιβάλλον, ενώ το Άγιο Όρος διατηρεί τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του ως περιοχή περιορισμένης ανάπτυξης.

Η δυνατότητα αξιοποίησης των ακινήτων τόσο από Έλληνες όσο και από ξένους επισκέπτες καθ' όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου ενισχύει τις προοπτικές απόδοσης, καθιστώντας τη Χαλκιδική μία από τις πλέον ανταγωνιστικές αγορές δεύτερης κατοικίας στη χώρα.

Η μεγάλη εικόνα

Η Ελλάδα έχει πλέον εδραιωθεί ως μία από τις πιο ελκυστικές αγορές εξοχικής κατοικίας στη Μεσόγειο. Οι Κυκλάδες συνεχίζουν να αποτελούν τον απόλυτο προορισμό πολυτελείας, το Ιόνιο προσφέρει αυθεντικότητα και σταθερή ανατίμηση, η Πελοπόννησος αναδεικνύεται στον μεγάλο ανερχόμενο παίκτη της αγοράς και η Χαλκιδική διατηρεί τον ρόλο της ως η «Ριβιέρα» της Βόρειας Ελλάδας.

Με τη ζήτηση να παραμένει ισχυρή, την προσφορά ποιοτικών ακινήτων να είναι περιορισμένη και τις τουριστικές επιδόσεις της χώρας να κινούνται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, η επένδυση σε δεύτερη κατοικία στην Ελλάδα εξακολουθεί να συνδυάζει τρόπο ζωής, ασφάλεια κεφαλαίου και σημαντικές προοπτικές υπεραξίας.

Πηγή:i efimerida.gr