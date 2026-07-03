Ποιες είναι οι τρεις αλλαγές που έρχονται στις συντάξεις από το 2027

H προσωπική διαφορά στις συντάξεις, που αφορά περίπου 670.000 συνταξιούχους, καταργείται πλήρως από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Οι εν λόγω συνταξιούχοι, παρά τις ετήσιες αυξήσεις στις συντάξεις, δεν λάμβαναν πάντα επιπλέον χρήματα στην τσέπη, καθώς οι αυξήσεις συμψηφίζονταν με την προσωπική διαφορά. Τι σημαίνει όμως όταν λέμε προσωπική διαφορά στις συντάξεις; Πρόκειται για τον μηχανισμό που δημιουργήθηκε μετά τον επανυπολογισμό των παλαιών συντάξεων. Όταν η παλιά σύνταξη ήταν υψηλότερη από τη νέα υπολογισμένη σύνταξη, η διαφορά αυτή διατηρήθηκε ως «προσωπική διαφορά», ώστε να μην υπάρξουν άμεσες μεγάλες μειώσεις στα ποσά που λάμβαναν οι συνταξιούχοι.

Η κατάργηση της (προσωπικής διαφοράς) λοιπόν, θα φέρει τρεις αλλαγές στις συντάξεις, τις οποίες θα αναφέρουμε στις παρακάτω γραμμές. Μεταξύ αυτών είναι ότι πλέον (οι συνταξιούχοι) θα λαμβάνουν ολόκληρες τις αυξήσεις στις αποδοχές τους.

Nα πούμε πάντως ότι οι αυξήσεις στις συντάξεις το επόμενο έτος μπορεί να φτάσουν έως και 3,5%, ενώ, σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η αύξηση της επόμενης χρονιάς για τις συντάξεις θα είναι 2,6%. Ο λόγος της αύξησης, που ξεπερνά τις προβλέψεις του υπουργείου, είναι ο υψηλότερος πληθωρισμός το 2026.

Οι τρεις αλλαγές

Τρεις είναι οι αλλαγές που έρχονται στις συντάξεις από το 2027.

Ειδικότερα, η πρώτη αλλαγή έχει να κάνει με τους συνταξιούχους που εξακολουθούν να εμφανίζουν υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς του νόμου Κατρούγκαλου. Αυτοί θα παίρνουν ολόκληρη την αύξηση στη σύνταξή τους, με ένα ποσό που θα ξεκινά από 25 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως τα 50 ευρώ μηνιαίως, ανάλογα με το ύψος της σύνταξης. Η προσωπική διαφορά δεν θα αυξάνεται ούτε θα μειώνεται, αλλά θα συνεχίσει να καταβάλλεται ως ξεχωριστό ποσό. Να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά μετά από τέσσερα χρόνια αυξήσεων, θα λάβουν αύξηση -και μάλιστα την ίδια ως ποσοστό- στις αποδοχές τους. Σημειώνεται πέρσι, πως οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά έλαβαν τη μισή αύξηση.

Από κει και πέρα, η δεύτερη αλλαγή έχει να κάνει με τις κρατήσεις Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων. Στο ποσό της προσωπικής διαφοράς δεν θα επιβάλλονται ασφαλιστικές κρατήσεις για ασθένεια και ΕΑΣ. Θα παρακρατείται μόνο φόρος, όπως ισχύει για κάθε ποσό σύνταξης που υπόκειται σε φορολόγηση. Οι ασφαλιστικές κρατήσεις ΕΑΣ και ασθένειας θα υπολογίζονται στο άθροισμα εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης.

H τρίτη αλλαγή είναι το ποσό της προσωπικής διαφοράς που εξετάζεται να μετονομαστεί ως ποσό νόμου 43872016.

Ποιοι θα έχουν μεγαλύτερο όφελος

Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν; Μεγαλύτερο όφελος αναμένεται για όσους διατηρούν μικρό υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς, κυρίως μεταξύ 5 και 15 ευρώ, καθώς οι αυξήσεις θα αποτυπώνονται σχεδόν άμεσα στο τελικό ποσό της σύνταξης.

Αντίθετα, για συνταξιούχους με υψηλή προσωπική διαφορά, άνω των 150 ευρώ, η πραγματική ενίσχυση εμφανίζεται πιο περιορισμένη, καθώς ένα μέρος της αύξησης «χάνεται» στη διαφορά βάσης υπολογισμού.Στο ποσό της προσωπικής διαφοράς δεν θα επιβάλλονται ασφαλιστικές κρατήσεις για ασθένεια και ΕΑΣ. Θα παρακρατείται μόνο φόρος, όπως ισχύει για κάθε ποσό σύνταξης που υπόκειται σε φορολόγηση.

Οι συνταξιούχοι πρέπει να ελέγχουν το ενημερωτικό σημείωμα της σύνταξής τους, όπου εμφανίζεται αν υπάρχει προσωπική διαφορά και ποιο είναι το ύψος της.