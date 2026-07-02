Δημοσκόπηση Metron Analysis: Πρώτη η ΝΔ- Στη δεύτερη θέση η ΕΛ.ΑΣ.- Τρίτο το κόμμα Καρυστιανού

Το 67% λέει πως η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση
Σε νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 25% και προηγείται στην πρόθεση ψήφου.
Στη δεύτερη θέση εμφανίζεται η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα με 14,1%, ενώ το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί στην τρίτη θέση με 9,4%. Στην τέταρτη θέση καταγράφεται η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού με ποσοστό 6,2%.
Στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής:
Νέα Δημοκρατία: 25%
ΕΛ.Α.Σ. 14,1%
ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής: 9,4%
Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 6,2%
Πλεύση Ελευθερίας: 4,7%
ΚΚΕ: 5,1%
Ελληνική Λύση: 4,7%
ΣΥΡΙΖΑ: 1,2%
Νίκη: 1%
ΜέΡΑ25: 2,6%
Φωνή Λογικής: 3,1%
ΛΟΙΠΑ 5,3%
ΑΚΥΡΟ/ΛΕΥΚΟ 2,5%
ΔΕΝ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ 2,8%
ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΟΙ 9,3%
ΔΑ 3%
Στην εκτίμηση ψήφου τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής:
Νέα Δημοκρατία: 30,4%
ΕΛ.Α.Σ. 17,1%
ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής: 11,4%
Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,5%
Πλεύση Ελευθερίας: 10,4%
ΚΚΕ: 6,2%
Ελληνική Λύση: 5,7%
ΣΥΡΙΖΑ: 1,4%
Νίκη: 1,2%
ΜέΡΑ25: 3,1%
Νέα Αριστερά: 2,4%
Φωνή Λογικής: 3,8%
Δημοκράτες 1%
ΛΟΙΠΑ 5,6%
Από πού «παίρνουν» ψηφοφόρους Τσίπρας και Καρυστιανού
Όσον αφορά την προέλευση όσων προτίθενται να ψηφίσουν την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα:
ΣΥΡΙΖΑ 54%
ΚΚΕ 6%
ΠΑΣΟΚ 6%
Νέα Δημοκρατία 5%
Άλλο 12%
ΑΚΥΡΟ/ΛΕΥΚΟ/ΔΕΝ ΨΗΦΙΣΑ 17%
Όσον αφορά την προέλευση των προτιθέμενων να ψηφίσουν την Ελπίδα για τη Δημοκρατία:
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 21%
ΣΥΡΙΖΑ 6%
ΠΑΣΟΚ 6%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 5%
ΚΚΕ 4%
ΑΛΛΟ 28%
ΑΚΥΡΟ/ΛΕΥΚΟ/ΔΕΝ ΨΗΦΙΣΑ 30%
Για το κόμμα Σαμαρά τι λένε οι πολίτες;
Στην ερώτηση «πόσο πιθανό είναι στις επόμενες εκλογές να ψηφίζατε ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά» οι ερωτηθέντες απαντούν:
ΠΟΛΥ ΠΙΘΑΝΟ 5%
ΑΡΚΕΤΑ ΠΙΘΑΝΟ 8%
ΟΧΙ ΚΑΙ ΤΟΣΟ ΠΙΘΑΝΟ 21%
ΑΠΙΘΑΝΟ 65%
ΔΓ/ΔΑ 1%
Το 67% λέει πως η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση
Σύμφωνα με το 67% των πολιτών που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση, η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση -ίδιο ποσοστό απαντά πως αξιολογεί αρνητικά το έργο της κυβέρνησης.
Ωστόσο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξακολουθείνα θεωρείται ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός, ελάχιστα περισσότερο από την επιλογή «Κανένας».
Ο κ. Μητσοτάκης θεωρείται και δημοφιλέστερος μεταξύ των πολιτικών αρχηγών, με τη Μαρία Καρυστιανού να πέφτει κατά 10 μονάδες, σε σχέση με τον Απρίλιο.
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