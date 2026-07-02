Δημοσκόπηση Metron Analysis: Πρώτη η ΝΔ- Στη δεύτερη θέση η ΕΛ.ΑΣ.- Τρίτο το κόμμα Καρυστιανού

Σε νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 25% και προηγείται στην πρόθεση ψήφου.

Στη δεύτερη θέση εμφανίζεται η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα με 14,1%, ενώ το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί στην τρίτη θέση με 9,4%. Στην τέταρτη θέση καταγράφεται η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού με ποσοστό 6,2%.

Στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία: 25%

ΕΛ.Α.Σ. 14,1%

ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής: 9,4%

Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 6,2%

Πλεύση Ελευθερίας: 4,7%

ΚΚΕ: 5,1%

Ελληνική Λύση: 4,7%

ΣΥΡΙΖΑ: 1,2%

Νίκη: 1%

ΜέΡΑ25: 2,6%

Φωνή Λογικής: 3,1%

ΛΟΙΠΑ 5,3%

ΑΚΥΡΟ/ΛΕΥΚΟ 2,5%

ΔΕΝ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ 2,8%

ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΟΙ 9,3%

ΔΑ 3%

Στην εκτίμηση ψήφου τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία: 30,4%

ΕΛ.Α.Σ. 17,1%

ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής: 11,4%

Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,5%

Πλεύση Ελευθερίας: 10,4%

ΚΚΕ: 6,2%

Ελληνική Λύση: 5,7%

ΣΥΡΙΖΑ: 1,4%

Νίκη: 1,2%

ΜέΡΑ25: 3,1%

Νέα Αριστερά: 2,4%

Φωνή Λογικής: 3,8%

Δημοκράτες 1%

ΛΟΙΠΑ 5,6%