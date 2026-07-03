Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Αγώνας δρόμου έως τον Νοέμβριο για χιλιάδες επιχειρήσεις – «Τσουχτερά» τα πρόστιμα

Σε αγώνα δρόμου για τη εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας μπαίνουν έως τον Νοέμβριο χιλιάδες επιχειρήσεις, καθώς η σχετική απόφαση ανοίγει ακόμη ένα μέτωπο υποχρεώσεων για εργοδότες και λογιστήρια.

Η νέα φάση εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας ξεκίνησε από τις 29 Ιουνίου 2026, όμως το ορόσημο για τις επιχειρήσεις είναι η 16η Νοεμβρίου, όταν αρχίζει η επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

Το μέτρο διευρύνεται πλέον συμπεριλαμβάνοντας νέους κλάδους, με τους εργοδότες να έχουν λίγους μήνες περιθώριο για να προσαρμόσουν συστήματα, ωράρια, διαδικασίες παρουσίας και δηλώσεις στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ. Το κρίσιμο σημείο είναι ότι μετά τη μεταβατική περίοδο, τα πρόστιμα δεν θα αφορούν απλώς τυπικές παραλείψεις, αλλά μπορούν να φτάσουν έως και τα 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο, εφόσον διαπιστωθεί μη ενεργοποίηση της κάρτας.

Η απόφαση εντάσσει υποχρεωτικά στο σύστημα, από τις 29 Ιουνίου, επιχειρήσεις με κύρια δραστηριότητα στην παροχή νερού, την επεξεργασία λυμάτων, τη διαχείριση αποβλήτων και τις δραστηριότητες εξυγίανσης. Στο νέο κύμα περιλαμβάνονται επίσης η αποθήκευση και οι υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες, οι δραστηριότητες κεντρικών γραφείων και παροχής συμβουλών διαχείρισης, η διαφήμιση, η έρευνα αγοράς και οι δημόσιες σχέσεις.

Στο ίδιο πλαίσιο μπαίνουν οι διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, η γραμματειακή υποστήριξη και άλλες υπηρεσίες υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις, τα τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα, καθώς και η επισκευή και συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών, ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης, αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών.

Το διάστημα έως τις 15 Νοεμβρίου λειτουργεί πρακτικά ως περίοδος προσαρμογής. Από τις 16 Νοεμβρίου, όμως, ενεργοποιείται το ποινολόγιο για τις επιχειρήσεις των νέων ΚΑΔ. Αυτό σημαίνει ότι οι εργοδότες δεν έχουν απλώς την υποχρέωση να γνωρίζουν αν εντάσσονται στο μέτρο, αλλά και να έχουν θέσει σε πλήρη λειτουργία το σύστημα καταγραφής του χρόνου εργασίας.

Παρ’ όλ’ αυτά, στις προηγούμενες φάσεις εφαρμογής οι αντιδράσεις της αγοράς δεν ήταν λίγες, εξαιτίας της πίεσης που ασκείται στις επιχειρήσεις που κάθε φορά εντάσσονται στο μέτρο.

Επαγγελματικοί φορείς έχουν ζητήσει στο παρελθόν περισσότερο χρόνο προσαρμογής και αναβολή των κυρώσεων, επικαλούμενοι κυρίως τις δυσκολίες μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων να προσαρμόσουν άμεσα συστήματα, ωράρια, λογιστικές διαδικασίες και καθημερινή λειτουργία. Η ένσταση αφορά τον κίνδυνο να βρεθούν οι επιχειρήσεις αντιμέτωπες με βαριά πρόστιμα για λάθη εφαρμογής ή τεχνικές αστοχίες. Αυτός είναι και ο λόγος που η μεταβατική περίοδος έως τις 15 Νοεμβρίου βάζει «φωτιά» σε χιλιάδες εργοδότες που τρέχουν να προλάβουν τις προθεσμίες.

«Τσουχτερά» τα πρόστιμα

Το μεγαλύτερο πρόστιμο προβλέπεται για τη μη ενεργοποίηση ψηφιακής κάρτας εργασίας εργαζομένου και φτάνει τα 10.500 ευρώ ανά θιγόμενο εργαζόμενο. Η παράβαση χαρακτηρίζεται πολύ υψηλής σοβαρότητας και είναι αυτή που μετατρέπει τη νέα φάση εφαρμογής σε υπόθεση υψηλού ρίσκου για όσες επιχειρήσεις αφήσουν την προσαρμογή για την τελευταία στιγμή.

Βαριά είναι και τα πρόστιμα για λανθασμένη ή προβληματική καταγραφή του πραγματικού χρόνου εργασίας. Αν τα στοιχεία της ψηφιακής κάρτας που υποβάλλονται αποκλίνουν από την πραγματική έναρξη ή λήξη της απασχόλησης, το πρόστιμο ανέρχεται σε 3.000 ευρώ ανά εργαζόμενο. Το ίδιο ποσό προβλέπεται και για τη μη προβλεπόμενη μη υποβολή στοιχείων της ψηφιακής κάρτας για την πραγματική έναρξη ή λήξη της εργασίας.

Πρόστιμο 2.000 ευρώ προβλέπεται για εφαρμογή ευέλικτου ωραρίου σε εργαζόμενο για τον οποίο δεν έχει ενεργοποιηθεί η ευέλικτη προσέλευσηκαι η ψηφιακή κάρτα εργασίας, ενώ στα 4.000 ευρώ φτάνει η κύρωση για μη τήρηση των στοιχείων του συστήματος μέτρησης του χρόνου εργασίας για τουλάχιστον 10 χρόνια, όταν αυτό εμποδίζει τον έλεγχο και την επαλήθευση οικονομικών απαιτήσεων εργαζομένου.

Το πλαίσιο δεν περιορίζεται στο αν η επιχείρηση έχει τεχνικά εγκαταστήσει ένα σύστημα. Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στον μηχανισμό υποχρεούνται να διαθέτουν και να ενεργοποιούν ψηφιακή κάρτα για το σύνολο των εργαζομένων τους με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, εφόσον απασχολούνται με φυσική παρουσία στον χώρο εργασίας. Στην υποχρέωση περιλαμβάνεται και το δανειζόμενο προσωπικό.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις επιχειρήσεις με περισσότερες από μία δραστηριότητες. Αν ο κύριος ΚΑΔ στο TAXIS ανήκει στους κλάδους που εντάσσονται στην ψηφιακή κάρτα εργασίας και στον ίδιο χώρο εκτελούνται και δραστηριότητες που δεν έχουν ακόμη ενταχθεί, η υποχρέωση εφαρμόζεται για το σύνολο των εργαζομένων. Δηλαδή, η επιχείρηση δεν μπορεί να περιορίσει την εφαρμογή μόνο σε ένα τμήμα του προσωπικού.

Υπάρχουν και εξαιρέσεις, οι οποίες όμως θέλουν προσεκτικό έλεγχο. Αν ο κύριος ΚΑΔ της επιχείρησης στο TAXIS δεν ανήκει στους κλάδους που έχουν ενταχθεί, δεν εφαρμόζεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας για το σύνολο της επιχείρησης, ακόμη και αν υπάρχουν επιμέρους δραστηριότητες ή υποκαταστήματα με ΚΑΔ που έχουν ενταχθεί. Εξαίρεση προβλέπεται επίσης όταν ο κύριος ενταγμένος ΚΑΔ δεν παράγει οικονομική δραστηριότητα, κάτι που αποδεικνύεται από το Ε3 του τελευταίου φορολογικού έτους, και ο δευτερεύων ΚΑΔ που αποτελεί την κυρίαρχη δραστηριότητα δεν έχει ενταχθεί.

πηγή newsit.gr