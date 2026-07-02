Πάτρα: 59χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του

Το πρωί της Πέμπτης
Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί της Πέμπτης ένας 59χρονος άνδρας μέσα στο σπίτι του στην Πάτρα.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το οποίο διαπίστωσε τον θάνατό του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.
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