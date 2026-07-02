Τραγωδία στη Μεσσηνία: 6χρονο παιδί ανασύρθηκε νεκρό από πισίνα

Δραματικές στιγμές σημειώθηκαν νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης (2/7) στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου-Νέστορος, στη Μεσσηνία, όταν ένα 6χρονο παιδί έχασε τη ζωή του. Το παιδί εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα κατοικίας και, παρά τις προσπάθειες, δεν κατέστη δυνατό να σωθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το παιδί βρισκόταν μαζί με τη μητέρα του, 32 ετών, η οποία εργαζόταν ως καθαρίστρια σε διώροφη κατοικία της περιοχής. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο μικρός φέρεται να ξέφυγε της προσοχής της, ενώ εκείνη εκτελούσε εργασίες καθαριότητας στον πρώτο όροφο του σπιτιού. Λίγη ώρα αργότερα, η μητέρα αντιλήφθηκε ότι το παιδί βρισκόταν χωρίς τις αισθήσεις του στην πισίνα.

Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ διασώστες κατέβαλαν προσπάθειες ανάνηψης, εφαρμόζοντας ΚΑΡΠΑ, προκειμένου να το επαναφέρουν. Το παιδί μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Πύλου, όπου παρά τις προσπάθειες γιατρών και διασωστών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του περίπου στις 4:30 το απόγευμα. Η μητέρα του παιδιού βρίσκεται σε ιδιαίτερα δύσκολη ψυχική κατάσταση.

Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Πύλου, ενώ έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.