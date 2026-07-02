Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, στο σινέ Ριβιέρα θα προβληθεί η ταινία του Ανγκ Λι, "Το Μυστικό του Brokeback Mountain"

Την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026, και ώρα 20.50, το θερινό σινέ Ριβιέρα στα Εξάρχεια (Βαλτετσίου 46) στην Αθήνα προβάλλει σε μια μοναδική προβολή το ξεχωριστό φιλμ "Το Μυστικό του του Brokeback Mountain" σε σκηνοθεσία του Ανγκ Λι, Αμερικανικής παραγωγής 2005.

H συγγραφέας Αν Προυλξ είχε εκδώσει το διήγημα του Brokeback Mountain από το 1997 και οι σεναριογράφοι Ντιάνα Οσάνα και Λάρι Μακάρθι έγραψαν το σενάριο μιας μεγάλου μήκους ταινίας βασισμένης στο διήγημα σχεδόν αμέσως μετά. Το σενάριο πέρασε πολλές περιπέτειες (αφού προτάθηκε στον Αλμοδόβαρ και στον Βαν Σαντ), απορρίφθηκε αρχικά από τον Ανγκ Λι (που συγκεντρώθηκε στην παραγωγή του Χαλκ), για να επιστρέψει στα χέρια του Ταϊβανού σκηνοθέτη το 2004, κι ενώ ο ίδιος σκεφτόταν σοβαρά την οριστική απόσυρσή του από τα πλατώ.

Το Brokeback Mountain αποτελεί ένα ορόσημο για τα φιλμ με LGBT θεματολογία, φέρνοντας για πρώτη φορά το queerness στην Αμερικανική μέινστριμ παραγωγή, τολμώντας να παρουσιάσει μια συγκινητική, ερωτική ιστορία μεταξύ δύο «σκληρών ανδρών», καουμπόηδων της εργατικής τάξης των μεσοδυτικών, υπερσυντηρητικών πολιτειών των ΗΠΑ (εν προκειμένω του Ουαϊόμινγκ) στις αρχές της δεκαετίας του 60.

Ο Ανγκ Λι που τιμήθηκε με το βραβείο Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας για την ταινία, δεν διστάζει να επιδείξει εξαιρετική

τόλμη από την αρχή της ταινίας, με μια ωμή ερωτική συνεύρεση των (καθόλα στρέιτ) πρωταγωνιστών, να παρακολουθήσει τις αραιές, αλλά παθιασμένες συνευρέσεις τους ανάμεσα στις οικογενειακές υποχρεώσεις του ενός και τις επαγγελματικές περιπλανήσεις του άλλου, να καταγράψει το αληθινό συντροφικό αίσθημα που μένει αναλλοίωτο με τα χρόνια μεταξύ των δύο εραστών.

Με ένα σπαρακτικό, όσο και υπαινικτικό φινάλε, κατορθώνει να βάλει τον «κοινό μέσο θεατή» μέσα στη συντριβή των αληθινών, αναλλοίωτων συναισθημάτων του ομόφυλου ζευγαριού, που έχει σημείο αναφοράς και παντοτινό σύμβολο δεσίματος τον τόπο της πρώτης γνωριμίας, το όρος Μπρόουκμπακ.

Η χημεία των δύο πρωταγωνιστών, του αλησμόνητου Χιθ Λέτζερ και του Τζέικ Τζίλενγκχαλ υπήρξε καταλυτικός παράγοντας για την επιτυχία της ταινίας, όπως και η κάντρι χαμηλόφωνη μουσική του Γκουστάβο Σανταολάλα, η καθαρή φωτογραφική αποτύπωση της Αμερικάνικης φύσης από τον Ροντρίγκο Πριέτο και η ερμηνευτική συνεισφορά ηθοποιών όπως ο Ράντι Κουέιντ, η Άννα Χάθαγουέι και η Μισελ Ουίλιαμς σε δεύτερους ρόλους.

Το φιλμ αποθεώθηκε στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Βενετίας, όπου απέσπασε τον Χρυσό Λέοντα και αναγνωρίστηκε καθολικά από την Αμερικανική και Διεθνή κριτική. Κέρδισε τρία Όσκαρ (σκηνοθεσίας, διασκευασμένου σεναρίου, μουσικής) στην απονομή του 2006, ενώ είχε προταθεί για οκτώ (8) ανάμεσα τους και για το Όσκαρ καλύτερης ταινίας. Η μη βράβευσή του στην μεγάλη κατηγορία της καλύτερης ταινίας, όπως και των δύο πρωταγωνιστών (ο Λέτζερ ήταν υποψήφιος στον α' ανδρικό και ο Τζίλενχαλ για το Όσκαρ β' ανδρικού), συζητήθηκε τότε έντονα & θεωρήθηκε αδικία, και μάλιστα πολλοί άφησαν αιχμές για μεροληπτική ψήφο των μελών της Ακαδημίας των Όσκαρ εναντίον της ταινίας, εξαιτίας της γκέι θεματικής της.

Να θυμίσουμε πως το Όσκαρ καλύτερης ταινίας απονεμήθηκε τότε στο φιλμ «Crash» του Πολ Χάγκις.

Πρωτότυπος τίτλος: BROKEBACK MOUNTAIN

Έτος Παραγωγής: 2005

Διάρκεια: 133 λεπτά.



Υλικό προβολής: DCP 2Κ, 1:1,85

Γλώσσα: Αγγλικά.

Σκηνοθεσία: Ανγκ Λι

Σενάριο: Ντιάνα Οσάνα, Λάρι Μακάρθι, από το διήγημα της Αν Προυλξ

Διεύθυνση φωτογραφίας: Ροντρίγκο Πριέτο- Rodrigo Prieto.

Μουσική: Γκουστάβο Σανταολάλα.

Πρωταγωνιστούν οι: Χιθ Λέτζερ, Τζέικ Τζίλενχαλ, Αν Χάθαγουέι, Ράντι Κουέιντ, Μισέλ Ουίλιαμς, Λίντα Καρντελίνι.

Σύντομη περίληψη:

1963. O Ένις Ντελ Μαρ και ο Τζακ Τουίστ, περιπλανώμενοι προλετάριοι καουμπόηδες, πιάνουν μαζί δουλειά ως βοσκοί στο όρος Μπρόουκμπαντ. Θα περάσουν μια θυελλώδη ερωτική νύχτα και θα συνδεθούν με βαθύ μακροχρόνιο αίσθημα συντροφικότητας, αγάπης και σεξουαλικής έλξης. Οι προσωπικές οικογενειακές και επαγγελματικές τους πορείες και τα κοινωνικά ταμπού θα θέσουν ανυπέρβλητα εμπόδια στις επιθυμίες τους για μια κοινή, αγαπημένη συμβίωση.

Η ταινία να προσθέσουμε τέλος πως είχε κάνει διεθνή εμπορική επιτυχία με εισπράξεις 178 εκατομμυρίων δολαρίων.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ