Άννα Βίσση: Στην Ίμπιζα για καλοκαιρινές διακοπές- Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε στο Instagram

Η αγαπημένη σταρ του μουσικού πενταγράμμου αποκάλυψε μέσω του Instagram ότι επισκέφθηκε την Ίμπιζα και πέρασε μερικές ξέγνοιαστες στιγμές
Η Άννα Βίσση επέλεξε να κάνει ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, ταξιδεύοντας στην Ισπανία για στιγμές ξεκούρασης και χαλάρωσης. Η δημοφιλής τραγουδίστρια απολαμβάνει λίγες ημέρες αναψυχής, σε μια περίοδο που σηματοδοτείται από σημαντικές εξελίξεις και αλλαγές στην επαγγελματική της πορεία.
Η αγαπημένη σταρ του μουσικού πενταγράμμου αποκάλυψε μέσω του Instagram ότι επισκέφθηκε την Ίμπιζα και πέρασε μερικές ξέγνοιαστες στιγμές, μακριά από το άγχος και τη ρουτίνα της καθημερινότητας. Μάλιστα, η Άννα Βίσση μοιράστηκε δύο διαφορετικές πόζες από νυχτερινή της έξοδο.
Οι φωτογραφίες της Άννας Βίσση ανέβηκαν στο Instagram τα ξημερώματα της Πέμπτης (02.07.2026).
Σε μία από τις φωτογρφίες η Άννα Βίσση ποζάρει κάτω από μια ελιά, ενώ σε άλλη φωτογραφία βρίσκεται σε ένα νυχτερινό κέντρο, απολαμβάνοντας τη θέα.
«Hola», που σημαίνει «γεια», έγραψε ως λεζάντα στη δεύτερη φωτογραφία που μοιράστηκε από το ταξίδι της η διάσημη τραγουδίστρια.
Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι το γεγονός ότι τα μαλλιά της Άννας Βίσση στις φωτογραφίες είναι μακριά, ωστόσο πριν από μερικές ημέρες υιοθέτησε ένα κοντό hair look. Αυτό σημαίνει ότι το ταξίδι στην Ίμπιζα προηγήθηκε από την αλλαγή στην εμφάνισή της ή η αγαπημένη καλλιτέχνιδα «ξαναμάκρυνε» τα μαλλιά της μετά την αλλαγή.
Σημειώνεται ότι η Άννα Βίσση στις 26 Σεπτεμβρίου πρόκειται να δώσει μία μεγαλειώδη συναυλία στο ΟΑΚΑ και έχει επενδύσει πολλά χρήματα για να καταφέρει να μείνει στην ιστορία. Μάλιστα, η διάσημη τραγουδίστρια είχε ραντεβού με τον σκηνοθέτη της Αντέλ, Κιμ Γκάβιν και το γραφείο Stufish, που έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως οι U2, οι Rolling Stones και η Μαντόνα. Επίσης, το κόστος της συναυλίας της Άννας Βίσση θα κοστίσει περισσότερα από 5 εκατομμύρια ευρώ.
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