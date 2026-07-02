Άννα Βίσση: Στην Ίμπιζα για καλοκαιρινές διακοπές- Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε στο Instagram

Η αγαπημένη σταρ του μουσικού πενταγράμμου αποκάλυψε μέσω του Instagram ότι επισκέφθηκε την Ίμπιζα και πέρασε μερικές ξέγνοιαστες στιγμές

Η Άννα Βίσση επέλεξε να κάνει ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, ταξιδεύοντας στην Ισπανία για στιγμές ξεκούρασης και χαλάρωσης. Η δημοφιλής τραγουδίστρια απολαμβάνει λίγες ημέρες αναψυχής, σε μια περίοδο που σηματοδοτείται από σημαντικές εξελίξεις και αλλαγές στην επαγγελματική της πορεία. Η αγαπημένη σταρ του μουσικού πενταγράμμου αποκάλυψε μέσω του Instagram ότι επισκέφθηκε την Ίμπιζα και πέρασε μερικές ξέγνοιαστες στιγμές, μακριά από το άγχος και τη ρουτίνα της καθημερινότητας. Μάλιστα, η Άννα Βίσση μοιράστηκε δύο διαφορετικές πόζες από νυχτερινή της έξοδο. Οι φωτογραφίες της Άννας Βίσση ανέβηκαν στο Instagram τα ξημερώματα της Πέμπτης (02.07.2026).

Σε μία από τις φωτογρφίες η Άννα Βίσση ποζάρει κάτω από μια ελιά, ενώ σε άλλη φωτογραφία βρίσκεται σε ένα νυχτερινό κέντρο, απολαμβάνοντας τη θέα. «Hola», που σημαίνει «γεια», έγραψε ως λεζάντα στη δεύτερη φωτογραφία που μοιράστηκε από το ταξίδι της η διάσημη τραγουδίστρια.