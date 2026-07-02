Το Αντίρριο γιορτάζει την παράδοση με το 9ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών

Το Αντίρριο υποδέχεται και φέτος το Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών, το θεσμό που αναδεικνύει την παράδοση, τη μουσική και τους χορούς του τόπου μας, φέρνοντας κοντά συλλόγους και χορευτικές ομάδες από διαφορετικές περιοχές.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αντιρρίου «Το Καστέλι» διοργανώνει το 9ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών αυτή την Παρασκευή 10 και το Σάββατο 11 Ιουλίου 2026, στις 21:00, στο Αμφιθέατρο Αντιρρίου, στην πλατεία Χορμόβα.

Χορηγός του Φεστιβάλ είναι ο Δήμος Ναυπακτίας.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Ακολουθεί το αναλυτικό Πρόγραμμα:

Παρασκευή 10 Ιουλίου

Πολιτιστικός Σύλλογος Αντιρρίου “Το Καστέλι”

Λύκειο Ελληνίδων Βέροιας

Λπχον Ανεμογιάννης Νίκος Ζωργιός

Χορευτικό Τμήμα Δήμου Πατρέων

Πολιτιστικός Σύλλογος Μαμουλάδας “Άγιος Πολύκαρπος” και

Πολιτιστικός Σύλλογος Κ. Καστριτσίου “Σέλεμνος”.

Σάββατο 11 Ιουλίου

Ναύπακτος Πολιτιστικές Διαδρομές

Χορευτική Ομάδα Αγίων Θεοδώρων Δεμενίκων

Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Αντιρρίου “Ο Απόλλων”

Στέγη Καλαβρυτινών και Φίλων Πάτρας “Αγία Λαύρα”

Λαϊκό Μουσικοχορευτικό Εργαστήρι Πάτρας

Πολιτιστική Δράση Δ. Ε Βραχναιίκων και

Πολιτιστικός Σύλλογος Αντιρρίου “Το Καστέλι”.