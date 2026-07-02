Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών Διπλό φονικό στο Λόγγο Αιγίου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

/

Το Αντίρριο γιορτάζει την παράδοση με το 9ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών

Το Αντίρριο γιορτάζει την παράδοση με το...

Στις 10 και 11 Ιουλίου 2026 στο Αμφιθέατρο Αντιρρίου, στην πλατεία Χορμόβα με ώρα έναρξης 21.00

Το Αντίρριο υποδέχεται και φέτος το Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών, το θεσμό που αναδεικνύει την παράδοση, τη μουσική και τους χορούς του τόπου μας, φέρνοντας κοντά συλλόγους και χορευτικές ομάδες από διαφορετικές περιοχές. 

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αντιρρίου «Το Καστέλι» διοργανώνει το 9ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών αυτή την Παρασκευή 10 και το Σάββατο 11 Ιουλίου 2026, στις 21:00, στο Αμφιθέατρο Αντιρρίου, στην πλατεία Χορμόβα. 

Χορηγός του Φεστιβάλ είναι ο Δήμος Ναυπακτίας.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Ακολουθεί το αναλυτικό Πρόγραμμα:

Παρασκευή 10 Ιουλίου

Πολιτιστικός Σύλλογος Αντιρρίου “Το Καστέλι”
Λύκειο Ελληνίδων Βέροιας
Λπχον Ανεμογιάννης Νίκος Ζωργιός
Χορευτικό Τμήμα Δήμου Πατρέων
Πολιτιστικός Σύλλογος Μαμουλάδας “Άγιος Πολύκαρπος” και
Πολιτιστικός Σύλλογος Κ. Καστριτσίου “Σέλεμνος”.

Σάββατο 11 Ιουλίου

Ναύπακτος Πολιτιστικές Διαδρομές
Χορευτική Ομάδα Αγίων Θεοδώρων Δεμενίκων
Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Αντιρρίου “Ο Απόλλων”
Στέγη Καλαβρυτινών και Φίλων Πάτρας “Αγία Λαύρα”
Λαϊκό Μουσικοχορευτικό Εργαστήρι Πάτρας
Πολιτιστική Δράση Δ. Ε Βραχναιίκων και
Πολιτιστικός Σύλλογος Αντιρρίου “Το Καστέλι”.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ

«Άγριες παραλίες με δυσπρόσιτους παρθένους κολπίσκους»: Οι Times ξεχώρισαν ένα ελληνικό νησί για διακοπές φέτος το καλοκαίρι

Ναύπακτος: Ένα κινηματογραφικό ταξίδι στην ιστορική καστροπολιτεία – ΒΙΝΤΕΟ

Καιρός: Έρχεται ανάσα δροσιάς με βροχές και ισχυρούς ανέμους- Πότε αλλάζει το σκηνικό και ποιες περιοχές επηρεάζονται

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags 9ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών Αντίρριο Δήμος Ναυπακτίας Πλατεία Χορμόβα Πάτρα-Δυτική Ελλάδα
Culture
Εκδηλώσεις
["9\u03bf \u03a6\u03b5\u03c3\u03c4\u03b9\u03b2\u03ac\u03bb \u03a0\u03b1\u03c1\u03b1\u03b4\u03bf\u03c3\u03b9\u03b1\u03ba\u03ce\u03bd \u03a7\u03bf\u03c1\u03ce\u03bd","\u0391\u03bd\u03c4\u03af\u03c1\u03c1\u03b9\u03bf","\u0394\u03ae\u03bc\u03bf\u03c2 \u039d\u03b1\u03c5\u03c0\u03b1\u03ba\u03c4\u03af\u03b1\u03c2","\u03a0\u03bb\u03b1\u03c4\u03b5\u03af\u03b1 \u03a7\u03bf\u03c1\u03bc\u03cc\u03b2\u03b1","\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1"]
836630
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Culture