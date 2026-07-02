Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας: Αλλαγή ημερομηνίας της συναυλίας «Mare Nostrum»

Από το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας γίνεται γνωστό με σχετική ανακοίνωση, ότι λόγω της πρόβλεψης για επικράτηση δυσμενών καιρικών συνθηκών στην περιοχή, η προγραμματισμένη για αυτό το Σάββατο 4 Ιουλίου συναυλία «Mare nostrum» με τη διεθνούς φήμης σοπράνο Σόνια Θεοδωρίδου, την χορωδία Πάτρας Cantelena και το μουσικό σύνολο Ensemble Sonus Amantes, που θα πραγματοποιείτο στην Αχαΐα Κλάους, μετατίθεται για την ερχόμενη Τρίτη 7 Ιουλίου 2026.

Η συναυλία όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας, θα φιλοξενηθεί στον ίδιο χώρο και η είσοδος είναι δωρεάν για το κοινό.