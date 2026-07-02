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Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας: Αλλαγή ημερομηνίας της συναυλίας «Mare Nostrum»

Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας: Αλλαγή ημερομην...

Λόγω πρόβλεψης για δυσμενείς καρικές συνθήκες - Μετατίθεται για την Τρίτη 7 Ιουλίου 2026

Από το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας γίνεται γνωστό με σχετική ανακοίνωση, ότι λόγω της πρόβλεψης για επικράτηση δυσμενών καιρικών συνθηκών στην περιοχή, η προγραμματισμένη για αυτό το Σάββατο 4 Ιουλίου συναυλία «Mare nostrum» με τη διεθνούς φήμης σοπράνο Σόνια Θεοδωρίδου, την χορωδία Πάτρας Cantelena και το μουσικό σύνολο Ensemble Sonus Amantes, που θα πραγματοποιείτο στην Αχαΐα Κλάους, μετατίθεται για την ερχόμενη Τρίτη 7 Ιουλίου 2026.   

Η συναυλία όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας, θα φιλοξενηθεί στον ίδιο χώρο και η είσοδος είναι δωρεάν για το κοινό.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Σόνια Θεοδωρίδου Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας Cantelena Αχάια Κλάους
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