Πετράλωνα: Ενοικιαστής είχε επισημάνει την κλίση της πολυκατοικίας 15 ημέρες πριν την κατάρρευση- «Μου είπαν ότι οφείλεται από σεισμό στην Εύβοια»

Τότε, είχε ενημερώσει την ιδιοκτήτρια της αποθήκης και της είχε τονίσει πως πρέπει να ευθύνεται για το γεγονός το ότι γίνονται εργασίες για την ανέγερση πολυκατοικίας στο διπλανό οικόπεδο. Η ιδιοκτήτρια της πολυκατοικίας, είχε απευθυνθεί στους υπεύθυνους των εργασιών οι οποίοι, σύμφωνα με τον κ. Τσαπά και όσα είπε στο Live News του Mega, υποστήριξαν πως ευθυνόταν ο πρόσφατος σεισμός που ταρακούνησε την Εύβοια.

Ο ίδιος, που νοίκιαζε αποθήκη στο υπόγειο για τη φύλαξη των εργαλείων της εργασίας του, είχε παρατηρήσει περίπου δύο εβδομάδες πριν από το περιστατικό ότι η πολυκατοικία παρουσίαζε εμφανή κλίση, γεγονός που του είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία.

Λίγες ημέρες πριν από την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα , ο κ. Μπάμπης Τσαπάς είχε αντιληφθεί ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με το κτίριο.

«Μας είπαν δεν φταίνε οι εργασίες και πως η κλίση είναι από το σεισμό στην Εύβοια»

«Παραπάνω από 15 μέρες είχε καταλάβει την κλίση της πολυκατοικίας, διότι κατεβαίνω τρία σκαλιά. Η θεμελίωση του κτιρίου είναι πολύ επιφανειακή. Κάθε φορά που άνοιγα τη πόρτα, μια χαρά έμπαινα. Όταν ξεκίνησε η θεμελίωση δίπλα και έπεσε η πρώτη κολώνα, εγώ ανοίγω την πόρτα και δεν άνοιγε. Πάνω από 15 ημέρες πριν το συμβάν. Κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει με την εκσκαφή δίπλα, είχε πάρει κλίση δύο πόντους και πως αυτοί οι δύο πόντοι αρκούν για να μην ανοίγει η πόρτα μου. Το είπα στην ιδιοκτήτρια, πρέπει να έχει πάρει το κτίριο μία μικρή κλίση. Μου λέει θα τους το πω (στους υπεύθυνους των εργασιών της υπό ανέγερσης πολυκατοικίας), τους το είπε κιόλας. Μας είπαν δεν φταίνε οι εργασίες, η κλίση είναι από το σεισμό στην Εύβοια μας είπαν» είπε αρχικά ο Μπάμπης Τσαπάς.

«Το πρόβλημα είναι καθαρά στο ότι δεν έγινε σωστά η αντιστήριξη»

Ο κ. Μπάμπης Τσαπάς τόνισε πως οι εργάτες στην υπό ανέγερση πολυκατοικία έκαναν καλή δουλειά αλλά κάτι πήγε λάθος με την αντιστήριξη.

«Να πω ότι οι άνθρωποι έκαναν πολλή καλή δουλειά αλλά μάλλον δεν ήταν η κατάλληλη γι' αυτήν την πολυκατοικία. Η πολυκατοικία που νοίκιαζα την αποθήκη ήταν πολύ γερή. Δεν είχε πρόβλημα. Είχε αντέξει 50 χρόνια, πόσους σεισμούς και θα άντεχε και άλλα 50 αν δεν την πείραζαν. Το πρόβλημα είναι καθαρά στο ότι δεν έγινε σωστά η αντιστήριξη» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τσαπάς.

Άνω των 20.000 ευρώ η ζημιά του

Ο κ. Τσαπάς ασχολείται με την επιμέλεια κήπων και στην αποθήκη που νοίκιαζε στην πολυκατοικία που έπεσε στα Πετράλωνα, φύλαγε τα εργαλεία του, η αξία των οποία ήταν άνω των 20.000 ευρώ σύμφωνα με τα όσα είπε.

«Μετά συνέχισαν και μόλις ξεκίνησαν να σκάβουν στη μέση του οικοπέδου, η κεντρική κολώνα δηλαδή. Εκεί ξεκίνησε. Γιατί δεν ειδοποίησαν τον κόσμο Δευτέρα και Τρίτη. Γιατί να κοιμηθεί μέσα ο κόσμος» ανέφερε και πρόσθεσε πως έπαθε ζημιά άνω των 20.000 ευρώ.