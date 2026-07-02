Αίγιο: Στην τελική ευθεία οι διαδικασίες για τη συντήρηση και αναβάθμιση του Μνημείου των 12 Βρυσών

Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι διαδικασίες για τη συντήρηση και αναβάθμιση του εξαιρετικής ομορφιάς και ιστορικότητας Μνημείου των 12 Βρυσών στην παραλία Αιγίου.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, μετά από επαφές της διοίκησης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας, η εταιρεία Coca Cola Τρία Έψιλον αναλαμβάνει να υποστηρίξει την εν λόγω πρωτοβουλία. Το θέμα της αποδοχής της πρότασης της εταιρείας συζητήθηκε κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου την περασμένη Τρίτη 30 Ιουνίου και εγκρίθηκε ομόφωνα.

Ειδικότερα, εκ μέρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας απεστάλη επιστολή προς τη διοίκηση της εταιρείας, αναφέροντας την ανάγκη για επείγουσες εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης του διατηρητέου και εμβληματικού αυτού μνημείου της φύσης, που αποτελούσε στο παρελθόν -και πρέπει να αποτελέσει πάλι- σημείο αναφοράς για την πόλη, τους κατοίκους και τους επισκέπτες της, όπως αρμόζει στην ιστορία του τόπου και στο φυσικό κάλλος της περιοχής.

Λίγες ημέρες αργότερα η Coca Cola Τρία Έψιλον απάντησε θετικά, περιγράφοντας τις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στον χώρο.

Ανάμεσα σε αυτές περιλαμβάνονται υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εργασίες, με κυριότερες τις εξής:

Αντικατάσταση της κεντρικής παροχής που βρίσκεται κάτω από την πλατεία του "Τουριστικού" σε υπόγειο τούνελ αλλά και σε κάθε βρύση.

Τοποθέτηση ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων ώστε να γίνεται διαχωρισμός της ενεργοποίησης των βρυσών με αισθητήρα για να μην υπάρχει σπατάλη νερού, ενώ θα υπάρχει και σύστημα ανακύκλωσης ύδατος.

Εγκατάσταση νέου πίνακα με όλες τις διατάξεις ασφάλειας και προστασίας, καθώς και τοποθέτηση νέων φωτιστικών και κρυφού φωτισμού.

Αποκατάσταση σπασμένων μαρμάρων, εργασίες επισκευής και χρωματισμών στο παρτέρι και βεβαίως καθαρισμός των μπρούτζινων λεοντοκεφαλών.

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας κ. Ανδρέας Οικονόμου, σε δήλωσή του αναφέρει: «Η ανθεκτικότητα της πόλης και η ανάδειξη και αξιοποίηση των σημείων με μεγάλη ιστορική και περιβαλλοντική αξία είναι για μας μια σημαντική ευθύνη, ειδικά για αυτό το σπάνιας ομορφιάς στολίδι του λιμανιού μας που θα αποκτήσει σύντομα νέα, αναβαθμισμένη εικόνα χωρίς να χάσει την κλασική του μορφή. Εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στην Coca Cola Τρία Έψιλον που, για μια ακόμη φορά, υποστηρίζει δράσεις και παρεμβάσεις που στοχεύουν στην καλύτερη ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας».