Λόγγος: Στο μικροσκόπιο τα ηρεμιστικά χάπια που βρέθηκαν στο σπίτι της διπλής δολοφονίας

Την ίδια ώρα, η αδελφή της 54χρονης υποστηρίζει ότι ούτε η ίδια ούτε ο γιος της ακολουθούσαν αγωγή με ηρεμιστικά ή άλλα ψυχιατρικά φάρμακα
Οι έρευνες για τη διπλή δολοφονία στον Λόγγο Αιγίου βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να εξετάζουν ένα νέο στοιχείο που ενδέχεται να ρίξει φως στην υπόθεση.
Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται πλέον τα φαρμακευτικά σκευάσματα που εντοπίστηκαν μέσα στο σπίτι, καθώς διερευνάται αν και κατά πόσο συνδέονται με τις συνθήκες του εγκλήματος.
Η δολοφονία που συγκλόνισε το Αίγιο εξακολουθεί να γεννά νέα ερωτήματα, καθώς, παρά τον εντοπισμό συνολικά 16 κουτιών με φάρμακα, κανένα από αυτά δεν περιείχε την κατασταλτική ουσία που ανιχνεύθηκε στις τοξικολογικές εξετάσεις του 65χρονου Ιταλού κατηγορούμενου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, 12 φαρμακευτικά σκευάσματα εντοπίστηκαν στο υπνοδωμάτιο της 54χρονης, ενώ ακόμη τέσσερα βρέθηκαν μέσα σε συρτάρι του σπιτιού.
Το γεγονός ότι η ουσία που ανιχνεύθηκε στον οργανισμό του κατηγορούμενου δεν περιλαμβάνεται σε κανένα από τα φάρμακα που κατασχέθηκαν, οδηγεί τους ερευνητές σε νέα ερωτήματα. Οι Αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν από πού προήλθε, πότε χορηγήθηκε και αν συνδέεται άμεσα με όσα συνέβησαν τη νύχτα του εγκλήματος.
Την ίδια ώρα, η αδελφή της 54χρονης υποστηρίζει ότι ούτε η ίδια ούτε ο γιος της ακολουθούσαν αγωγή με ηρεμιστικά ή άλλα ψυχιατρικά φάρμακα. Όπως αναφέρει, απ’ όσο γνωρίζει, κανείς από τους δύο δεν είχε νοσηλευτεί για ψυχιατρικό λόγο.
Η ίδια περιγράφει τον 65χρονο ως έναν ήρεμο άνθρωπο, σημειώνοντας ότι η αδελφή της τής είχε αναφέρει μόνο πως έκανε περιστασιακή χρήση κάνναβης. Μάλιστα, ισχυρίζεται ότι κάποια στιγμή είχε φυτέψει ένα φυτό κάνναβης σε γλάστρα του σπιτιού, χωρίς όμως να δίνει συνέχεια στο θέμα.
Από την πλευρά της υπεράσπισης, οι συνήγοροι του κατηγορούμενου επικαλούνται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, υποστηρίζοντας ότι ο πελάτης τους βρισκόταν σε κατάσταση έντονης καταστολής και δεν είχε επίγνωση των όσων συνέβαιναν τη νύχτα της διπλής δολοφονίας.
Παράλληλα, οι έρευνες επεκτείνονται και στα ηλεκτρονικά ευρήματα του σπιτιού. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται η ρομποτική ηλεκτρική σκούπα, καθώς εξετάζεται αν η μνήμη της μπορεί να αποκαλύψει την τελευταία ώρα λειτουργίας της, στοιχείο που ενδέχεται να βοηθήσει στην ανασύνθεση της χρονικής ακολουθίας των γεγονότων.
Ο 65χρονος έχει καταθέσει ότι ξύπνησε περίπου στις 11 το πρωί της ημέρας που αποκαλύφθηκε το έγκλημα και στη συνέχεια ειδοποίησε φίλο του, πριν φτάσουν στο σημείο οι αστυνομικές δυνάμεις. Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ οι Αρχές περιμένουν νέα στοιχεία που θα μπορούσαν να φωτίσουν μία από τις πιο πολύκροτες υποθέσεις των τελευταίων μηνών.
Εκτός από τα τραύματα στην πλάτη της 54χρονης, το δεδομένο που «καίει» τον κατηγορούμενο είναι πως τη νύχτα της διπλής δολοφονίας οι κάμερες έδειξαν ότι κανείς άλλος πέρα από τους ενοίκους δεν μπήκε στο σπίτι.
Οι έρευνες προχωρούν, τα στοιχεία προβληματίζουν και το μυστήριο για το διπλό έγκλημα όχι μόνο δεν ξεδιαλύνει με το πέρασμα των ημερών, αλλά μετατρέπεται σε ένα σπάνιο θρίλερ.
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