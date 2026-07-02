Καιρός: Έρχεται ανάσα δροσιάς με βροχές και ισχυρούς ανέμους- Πότε αλλάζει το σκηνικό και ποιες περιοχές επηρεάζονται

Ο Ιούλιος μπορεί να έκανε ένα ιδιαίτερα θερμό ξεκίνημα, όμως η αλλαγή του καιρού που αναμένεται τα επόμενα 24ωρα θα φέρει αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, συνοδευόμενη από τοπικές βροχές, καταιγίδες και ενισχυμένους ανέμους.

Η αστάθεια του καιρού που έχει ήδη ξεκινήσει, θα συνεχιστεί και θα κορυφωθεί το επόμενο τριήμερο που, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, θα καταγραφούν τοπικές βροχές και μπόρες αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η θερμοκρασία, μέχρι και την Παρασκευή (3/7/26) θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, μέχρι 37 βαθμούς. Η Αττική, θα έχει νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα Δυτικά και στα Βόρεια, με τη θερμοκρασία να φτάνει μέχρι 34 βαθμούς και αέρα 2 με 4 μποφόρ.

Μπόρες θα έχει και η Θεσσαλονίκη, με θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς.

Το Σάββατο, αναμένονται βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας στα ηπειρωτικά τμήματα, αλλά και στην Εύβοια και τις Σποράδες. Πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται από το Σάββατο. Οι άνεμοι θα είναι και αύριο εξασθενημένοι.

Από το Σάββατο θα ενισχυθούν για να φτάσουν την Κυριακή μέχρι και 8 μποφόρ στο Αιγαίο.